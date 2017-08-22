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64 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor

64 yıldan beri ayakkabı boyacılığı yapan 75 yaşındaki Yaşar Cepni, boya sandığıyla yıllara meydan okuyor.

22 Ağustos 2017 Salı 11:35
64 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi İstiklal caddesinde 64 yıldan bu yana her gün ayakkabı sandığının başında sabırla müşteri bekleyen 75 yaşındaki Yaşar Cepni, mesleğini severek yaptığını söyledi.

6 çocuğunu ayakkabı boyacılığı yaparak evlendirdiğini belirten Yaşar Cepni, "Eskinin kazancı daha iyiydi. Şimdi boyanın değeri yok, paranın değeri yok, aslında emeğin değeri yok. Şu anda siftah yapmadığımız günler çok oluyor" dedi.

Hazır boyaların piyasaya çıkmasının ayakkabı boyacılığını olumsuz etkilediğini söyleyen Cepni, şöyle konuştu:

"Markette, hatta bakkallarda ayakkabı boyası satılmaya başlayınca işlerimiz hayli geriledi. Ancak ben zaten bu yaştan sonra başka bir iş yapamam. Gördüğünüz boya sandığı benim 64 yıllık emektarım, ekmek teknem. 11 yaşından beri ayakkabı boyacılığı yapıyorum ve o günden bu güne hala ayakkabılarını boyatan müşterilerim var. Aynı sıraya oturduğum arkadaşım da var. Doktor, hakim, Cumhuriyet savcısı da. Hala ayakkabılarını bana gönderirler, gelirler boyarım."

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:35
  1. Hatay
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