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6.3’lük deprem sonrası İzmir Kordon’da şok görüntü…

İzmir'de havaların ısınmasıyla birlikte Birinci Kordon kıyıları, denizanalarının istilasına uğradı.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:49
6.3’lük deprem sonrası İzmir Kordon’da şok görüntü…

İzmir Körfezi’nde her yaz sıcaklarla birlikte deniz suyunun ısınmasıyla, denizanaları ortaya çıkıyor. Birinci Kordon sahili de yine denizanalarıyla doldu. Denizanası sayısındaki artışın normal olduğuna, ilkbahar sonu yaz başlangıcının için üreme dönemi olduğuna dikkati çeken uzmanlar, bunun doğal bir olgu olduğu vurguladı. Uzmanlar, “Organik madde zengini sularda çok fazla üreyebilirler. İzmir Körfezi de böyle bir yer. Yaygın türleri olan aurelia aurita çok zehirli bir tür değil. Daha zehirli olanları da var, ancak onlar aşırı üremezler. Denizanasının yakıcı kapsülleri vardır, ciltle temasında yanma etkisi yaratır. Alerjik durumlarda durum daha kötü olabilir” dedi.

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:49
  1. izmir
  2. deprem
  3. denizanası
  • kemalkemal2 sa önce
    Putçular ve İbneler oldukça izmir daha çok sallanır.... Rabbim Müslümanları muhafaza etsin sapıklara hidayet versin. Hidayet bulmayacak islam düşmanı sapıkları da kahru perişan eylesin.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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