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63 yaşında kaz yetiştiriciliğine başladı

Elazığ'da yaşayan 63 yaşındaki Münevver Bayram, boş zamanını değerlendirmek ve aile bütçesine katkı sunmak için kaz yetiştiriciliğine başladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 16:10
63 yaşında kaz yetiştiriciliğine başladı

Elazığ'da yaşayan Münevver Bayram (63), başladığı kaz yetiştiriciliğindeki başarısıyla çevresine örnek oldu.

Mollakendi beldesinde yaşayan 5 çocuk ve 10 torun sahibi Bayram, evlatlarının evlenmesinin ardından monotonlaşan hayatına ve aile bütçesine katkı sağlamak için bir süre önce kaz yetiştiriciliğine başladı.

Evinin yanındaki çiftliğinde kaz yetiştiren Bayram, işini daha da büyütmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne hibe destek için başvuruda bulundu.

"Torunlarımın yokluğunda onları seviyorum"

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlenen çocuklarının zaman zaman yıllık izinlerinde torunlarıyla eşiyle kendisini ziyarete geldiğini ancak döndüklerinde sessizliğe bürünen evde yalnız kaldıklarını anlattı.

Bu durumdan kurtulmak için kaz yetiştiriciliğine başladığını dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"Beyim kendi işleriyle uğraşıyor, ben de yetiştirdiğim kazlarla ilgileniyorum. 10 torunum var, hepsi dışarıda yaşıyor. Bizi özledikçe geliyorlar. Ne yapayım, ben de kendimi kazlarım ile avutuyorum. Kazlarım da benim evlatlarım, torunlarım oldu. Çocuklarımın yerine koymuşum, torunlarımın yokluğunda onları seviyorum.'' 

"Kendimi daha zinde hissediyorum"

Kaz çiftliğini kurduktan sonra yaşantısına hareket kattığını, yoğunluktan çoğu zaman çocuk ve torunlarını bile düşünemez hale geldiğini aktaran Bayram, şunları belirtti:

''Öncesinde devamlı hastalanıyordum. Kaz yetiştiriciliği ile uğraşmaya başladıktan psikolojim düzeldi, şeker ve tansiyonuma da iyi geldi. Kazlarımın ardı sıra sürekli gezinip duruyorum. Daha da gençleştim, daha da güzel oldum. İnsanlar yaşlandıktan sonra da herhangi bir işle uğraşsalar kendilerini daha iyi hissederler, vücutları daha rahat olur. İnsan oturdukça ağırlaşıyor, tembelleşiyor."

Örnek aldılar

Bayram, kaz yetiştiriciliğine başladıktan sonra kendisi örnek alan çok sayıda kişinin de bu işe giriştiğini belirtti.

İşini daha da büyütüp istihdam bile sağlamayı düşündüğünü aktaran Bayram, ''200 kazın yarısını sattım. Yaklaşık 100 kazım var. Onların yumurtasından gelirim oluyor. Kazın tanesini 100-150 liraya, yumurtanın tanesini ise 10 liradan satıyorum. Eşime de başkasına da ihtiyacım yok. Hedefim bu sektörde ilerlemek. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bana destek olursa çok memnun olurum.'' sözlerine yer verdi. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 16:10
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