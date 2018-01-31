63 milyon Euro'luk transfer resmen açıklandı!

Kulüpten yapılan açıklamada Aubameyang ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi. Alman basınına göre Arsenal, 28 yaşındaki Gabonlu yıldız için 63.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Borussia Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana sarı-siyahlı formayı giyen Pierre-Emerick Aubameyang için Arsenal ile anlaşma sağlandığı duyurulurken Gabonlu futbolcuya katkıları için teşekkür edildi.