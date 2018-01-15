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6.3 milyon araç sahibine ceza yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet’ten listeyi aldı, egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon 300 bin araç tespit etti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:32
6.3 milyon araç sahibine ceza yolda

Bakanlık araç sahiplerini önce uyaracak ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 206 lira ceza gönderecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye’de dört kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi.

PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 07:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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