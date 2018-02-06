Kadın cinayetleri 6 yılda 4 kat arttı

Kadına şiddet temalı olayların önlenmesi amaçlanan, ancak Türk aile yapısına dikkat edilmeden hazırlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan adeta kan damlıyor. 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı kanundan sonra patlayan kadın cinayetleri, 2017’de kanun öncesi döneme oranla 4 kat arttı.

KANUN TETİKLİYOR, KADINLAR ÖLÜYOR

Aile içinde yaşanan küçük çaplı anlaşmazlıklarda dahi evin babasını 6 ay yuvasından ayrı koyan, eve yaklaşmama cezası verilen erkeğe herhangi bir barınma ve psikolojik destek sağlanmayan, uzaklaştırma cezalarında şiddete dair herhangi belge aranmaksızın beyanı kabul eden hukuk garabetleriyle dolu 6284 sayılı kanunun ailelerde yol açtığı tahribat, geride bıraktığımız 2017 yılında daha da belirginleşti. Avrupa Konseyi Sözleşmesi hükümleri kopya edilerek 2012 yılında yürürlüğe sokulan 6284 sayılı kanundan önce, 2011’de 121 kadın hayatını kaybederken bu rakam geçtiğimiz yıl 409’a tırmandı.

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” adlı feminist grubun yayımladığı verilere göre, kanunun çıktığı 2012 yılında 210 kadın öldürüldü. 2013’te 237’ye, 2014’te 294’e, 2015’te 303’e yükselen ölümlü vaka sayısı 2016 yılında 328’e fırladı. Cinnet yasası olarak tanımlanan 6284’ün 5’inci yılı olan 2017’de kadınların ölümüyle sonuçlanan olay sayısının 409 olarak ölçülmesi, 6284 vahametini gözler önüne serdi.

RAPOR HÂLÂ RAFTA

Başta 6284 olmak üzere aile kurumunu dinamitleyen süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi hukuk garabetlerinin değiştirilmesini öngören 399 Sayılı Meclis Araştırma Komisyonu raporu ise hâlâ rafta bekletiliyor. 14 Mayıs 2016’da açıklanan ve aileyi yıkıcı kanun maddelerine dikkat çekilen meclis raporunun üzerinden 2 yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen yasal olarak hiçbir düzenlemeye gidilmedi. Kadın cinayetlerinde 4 kat artışa neden olan 6284 sayılı kanun, sözde kadın STK’larını ise ihya etti. Feminist kadın STK’larının başını çeken Mor Çatı’nın yurt dışı bağış gelirleri, 6284 sayılı yasanın çıktığı tarihten itibaren korkunç bir şekilde arttı. 6284’ün yürürlüğe girdiği 2012’de bağış geliri 516 bin 330 TL olan Mor Çatı’nın bağış geliri 2015’te iki kat artarak 1 milyon 15 TL’ye yükseldi. 6284’ten önce 2012’de projelerden sadece 220 bin TL gelir sağlayan Mor Çatı’nın 2015 yılında proje gelirleri 452 bin TL olarak kayıtlara geçti. İstatistikler, kanunun kadın ölümlerini ve sözde kadın STK’ların para musluklarını artırdığını ortaya koydu.