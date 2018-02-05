'6284' yine yuva yıkıp can aldı

Olay, saat 12.30 sıralarında Tosmur Mahallesi Aydoğan Sokak üzerindeki Çakır Apartman’ın yangın merdiveni boşluğunda meydana geldi. Uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Metin M.’nin 6. kattaki evine geldiği ve kapıyı zorladığı ihbarını alan polis harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ekipler, Metin M.’yi evinin kapısının önünde bulamayınca aramaya başladı. Polis ekipleri, yangın merdivenin olduğu kısma girdiklerinde Metin M.’yi boynundan ipe asılı vaziyette buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği şüphesi üstünde durulan Metin M.’nin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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