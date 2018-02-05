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'6284' yine yuva yıkıp can aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde evden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen bir kişi, merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:10
'6284' yine yuva yıkıp can aldı

Olay, saat 12.30 sıralarında Tosmur Mahallesi Aydoğan Sokak üzerindeki Çakır Apartman’ın yangın merdiveni boşluğunda meydana geldi. Uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Metin M.’nin 6. kattaki evine geldiği ve kapıyı zorladığı ihbarını alan polis harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ekipler, Metin M.’yi evinin kapısının önünde bulamayınca aramaya başladı. Polis ekipleri, yangın merdivenin olduğu kısma girdiklerinde Metin M.’yi boynundan ipe asılı vaziyette buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği şüphesi üstünde durulan Metin M.’nin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:10
  1. Alanya
  2. 6284 sayılı kanun
  3. Antalya
  4. Uzaklaştırma kararı

YORUM YAZ

  • Benzeri bile yokBenzeri bile yok1 sa önce
    Dünyanın hiç bir yerinde 6 ay uzaklaştırma diye birşey yok. Kirasını kocasının ödediği eve bir yalanla iftirayla kadının beyanı esas saçmalığı üzerinden kacanın kendisinin girememesi nedir. Aile bakanlığı ismine yakışanı yapsa feminizm bakanlığı gibi tek taraflı davranmasa olmaz mı? Hem ayrımcılığın pozitifi olmaz kadınlar ne yapsa haklı oluyor cinayet işlese dövdü deyip serbest dolaşıyor. Delil belge video ses Yok!
  • AyrımcılığınpozitifiolmazAyrımcılığınpozitifiolmaz1 sa önce
    bir kampanya başlatılmış, detaylı anlatım varhttps://www.change.org/p/süresiz-nafaka-zulmüne-son-verin-30-yildir-uygulamada-olan-bu-çağdişi-yasayi-lütfen-güncelleyin-süresiz-yoksulluk-nafakasi-zulmüne-son-verin?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&j=203612&sfmc_sub=593409365&l=32_HTML&u=37539795&mid=7233052&jb=1798467
  • Ümit Ersoy Ümit Ersoy 1 sa önce
    Sürekli yorum yazıyoruz, haber okuyoruz ama hala en ufak bir gelişme göremiyoruz.
  • EnverEnver1 sa önce
    Bu insanı bunaltan eşi,o kanunu çıkaranları,uygulamada görev alanların artık rahat uyusunlar birinden daha kurtardı sistem seytanı.Başka kimlere sebep olacağını da zaman gösterecek.
  • davincidavinci1 sa önce
    bu yasa 2012 tarihinde çıktı.bu tarihten öncede vardı kadın katliamı kadın cinayetleri.son 15 yılda 15.000 kadın öldürüldü.kadına şiddetin kanunla ilgisi yok.istiyorlarki bazıları istediğimiz gibi dövelim keselim kıralım ister boşayalım istemezsek boşamıyalım.üç kuruş nafaka ödememek için yapmadıkları rezillik yok.bu katillerin öfkesinin sebebi bu.nafaka ödememek.ödedikçe kinleniyorlar.
  • sahin duransahin duran2 sa önce
    iyi düsünün kas yapayim derken göz cikarmayin 6286 bunu yeniden gözden gecirin aileleri yikmayin yapici olsun cikardiginiz kanun batinin herseyi iyi deyi bir kural yok
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