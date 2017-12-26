6284 sayılı düzenleme Mor Çatı’yı uçurmuş!

Türkiye’de aile birliği ve bütünlüğünü temelden sarsan kanuni düzenlemelerin savunuculuğunu yapan, feminizm akımını ailelere karşı silah olarak kullanan ve şiddet bahanesiyle erkek/baba düşmanlığı sergileyen sözde kadın STK’ların öncülüğünü yapan Mor Çatı Vakfı’nın bağış gelirleri ortaya çıktı. Hollanda Krallığı başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri tarafından fonlandığı ortaya çıkan feminist Mor Çatı Vakfı’nın bağış bilançosunun, yuvaları yıkan 6284 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin ardından iki kat artış gösterdiği tespit edildi.



2012’DE YARIM MİLYON



Vakfın 2012 yılı denetim raporuna yansıyan verilere göre; Mor Çatı’ya yapılan 516 bin 330 TL tutarındaki mâli bağışlara ilişkin tabloda 7 kalem bağış bulunuyor. Bağışların en yüksek miktarlısı “Proje Gelirleri” olarak dikkat çekiyor. Yurt dışı sermayeli projelerden Mor Çatı kasasına 2012’de 220 bin 36 TL koydu. Şişli Belediyesi ile yapılan protokol gereği CHP’li belediye vakfa 105 bin TL aktardı. Mor Çatı’ya “Bireysel Bağışlar” ve “Kurumsal Bağışlar”ın toplamı ise 191 bin TL olarak kayıtlara geçti.



2015’TE KASA İKİ KAT BÜYÜDÜ!



8 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un ardından Mor Çatı Vakfı’nın ihya olduğunu gösteren veriler 2015 yılına ait. Vakfın 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihlerini kapsayan Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan rakamlara göre Mor Çatı’ya yapılan bağış miktarı 2012’ye oranla tam iki kat arttı. Bağış çizelgesinde “Şartlı Bağışlar” ve “Şartsız Bağışlar” başlığıyla 6 kalemde sıralanan bağışların toplamı tam 1.015,962 TL. Mor Çatı’ya 2015’te yapılan Şartsız Bağışlar’ın toplamı 563 bin 252 TL. Gerçekleştirilen projelerden elde edilen gelirlerin sıralandığı “Şartlı Bağışlar”ın miktarı ise 457 bin 720 TL. Finansal tabloda proje bağışları, Şartlı Bağışlar’ın en büyük unsuru. Proje bağışlarının miktarı başlı başına 436 bin 720 TL. Buna göre Avrupa Birliği, “AB Sivil Düşün Projesi” karşılığında Mor Çatı’ya 399 bin 786 TL akıttı. Türkiye’ye mülteciler için söz verdiği maddi ödemeyi gerçekleştirmeyen AB’nin Mor Çatı’ya proje kılıfıyla paraya boğması manidar karşılandı. Hollanda Kraliyeti ise Matra Projesi kapsamında 36 bin 934 TL ile Mor Çatı’yı finanse etti.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL