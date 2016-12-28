Cloudflare

6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi

2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngören demir ve demir dışı metaller ihracatçıları, 2017 yılında hedef ülke olarak ABD pazarında büyümeyi hedefliyor.

6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:32
Bu haber 1.222 kez okundu

İhracat pazarlarında yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntıları yeni pazarlara açılarak sektöre yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği(İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, "Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyümesine rağmen, üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 oranına gerilemesi 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemize verdiği zararı gözler önüne seriyor. Piyasaya negatif etkisinin kısa süreli olacağını düşünüyoruz. 15 Temmuz 2016 sonrası ülkemizin içinde bulunduğu süreçte dünyada ülkemiz ekonomisine yönelik oluşan tedirgin bakış açısını olumluya çevirmek için devletimiz ile iş birliği içinde sürdürdüğümüz çaba, karşılık bulmaya devam ediyor. Ülkemiz ekonomisini yıpratmaya çalışan güçler bu konuda başarılı olamayacaklar. Devletimizin öncülüğünde bu oyunu bozacağız" dedi.

Birliğin 2017 yılındaki hedef ülkelerinin Ekonomi Bakanlığının da açıkladığı hedef ülkeler ile benzerlik taşıdığına da değinen Mertöz, "Öncelikli hedef ülkemiz ABD. Başkanlık değişimi sonrası ABD ekonomisinin canlanmasını ve yatırımların artmasını bekliyoruz. ABD'ye yönelik olarak alt sektörlerimiz bazında fuar katılımları, sektörel ticaret heyetleri ve UR-GE heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Rusya ile ilgili olumlu gelişmeler doğrultusunda ticaretimizi de eski düzeye getirmek için gerekli faaliyetleri de Rusya'ya yönelik olarak gerçekleştireceğiz" ifadelerini kaydetti.

İhracatta ton bazında artış

6,2 milyar dolar ihracat ile 2016 yılını tamamlamayı öngördüklerini belirten Mertöz, "Ocak-Kasım döneminde demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı ton bazında 1.640 bin ton artış göstermesine rağmen 5,6 milyar dolar seviyesine geriledi. 2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı ön görüyoruz. Miktar bazında ihracatımız artarken değer bazında ihracatımız geçtiğimiz yılların gerisinde. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve paritedeki düşüş ihracatımızın 6,2 milyar dolarlara gerilemesine sebebiyet verdi. Ülkemiz ekonomisini yıpratmaya çalışan güçler bu konuda başarılı olamayacaklar. Devletimizin öncülüğünde bu oyunu bozacağız. İDDMİB olarak 5 UR-GE projesi yürütüyoruz. Buna ek olarak 2016 yılında 8 fuar, 8 sektör toplantısı, 3 alım heyeti, 200'e yakın eğitim ve alt sektörlerimize yönelik 2 çalıştay gerçekleştirdik. Birliğimizce yürütülen UR-GE projeleri kapsamında Amerika'dan Endonezya'ya, Güney Afrika'dan İsveç'e, Güney Amerika ülkelerine yönelik olarak toplam 22 ülkeye faaliyetler düzenlendi" açıklamasında bulundu.

"2017 yılı hedefimiz ihracatımızı yüzde 7,5 arttırmak"

Demir ve demirdışı metaller sektörü olarak önümüzdeki yıl ihracatı yüzde 7,5 seviyelerinde arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Mertöz, "2017 yılı hedefimiz de sektör ihracatımızı yüzde 7,5 artırarak döviz kurları ve emtia fiyatlarını göz önünde bulundurarak istatistiki analizlerle belirlediğimiz 6,7 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Tabi ki bu artışa sadece miktar bazında fazla satış yaparak ulaşmak yerine daha katma değerli daha inovatif ürünler üreterek daha az ama daha pahalıya ürünlerimizi satarak ulaşmanın sektörümüze ve ülkemize uzun vadede daha çok yarar sağlayacaktır. Birliğimiz faaliyetlerine bir katılan firmamız tekrar katılıyor. Sektördeki tüm ihracatçıları Birlik çatısı altında daha çok rol almaya davet ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar atasözünden hareketle tüm ihracatçılarımızla daha başarılı işler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"dedi.

 
EtiketlerİstanbulTürkiyeAfrikaABDAmerikaRusyaİsveçGüney Amerika
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Şener Şen'e linç girişimiŞener Şen'e linç girişimi

Ünlü sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ne layık…

Hakkari için önemli karar!Hakkari için önemli karar!

Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı…

PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu askere sığındı!PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu askere sığındı!

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 13 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik…

6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi

2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngören demir…

Şehit Kaymakam Safitürk'ün eşinden yürek burkan paylaşımŞehit Kaymakam Safitürk'ün eşinden yürek burkan paylaşım

Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk'ün sosyal…

30 Aralık 2016 tatil mi?30 Aralık 2016 tatil mi?

1 Ocak 2017 tarihinde resmi tatil olacak mı sorusuna takvim…

“Halep, kanayan yaramız”“Halep, kanayan yaramız”

Halep acımız, Halep gözyaşımız, Halep utancımız, Halep vicdan yaramızıdır.

Gökyüzü'nden bir el uzandı Halep'e...Gökyüzü'nden bir el uzandı Halep'e...

Dünyanın sessiz kaldığı Halep zulmüne her zaman olduğu gibi Türkiye…

Gökyüzünden tam destekGökyüzünden tam destek

Özel Gökyüzü Koleji öğrenci ve öğretmenleri, 10 Aralık’ta İstanbul Beşiktaş'ta…