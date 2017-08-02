Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

61 yaşında evlat katili oldu

Denizli’nin Tavas ilçesinde 61 yaşındaki baba Mustafa Kalaycıoğlu, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:40
61 yaşında evlat katili oldu

Edinilen bilgiye göre, Tavas İlçesi Orta Mahalle’de baba Mustafa Kalaycıoğlu (61) ile oğlu Mehmet Kalaycıoğlu (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda baba Kalaycıoğlu, oğlunu bıçakladı. Kavga sırasında Kalaycıoğlu da bacağından yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen, Mehmet Kalaycıoğlu’nun hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan baba Mustafa Kalaycıoğlu ise Tavas Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:40
  1. Denizli
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale geldi
    1. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    2. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    3. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    4. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    5. Afganistan'da uluslararası askeri..
    6. Bankalar zirveyi gördü!
    7. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    8. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    9. O belediye başkanından teröristlere..
    10. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    11. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    12. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    13. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    14. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    15. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    16. Aydın Valiliği'nden dolandırıcılık..
    17. Kaçakçılara göz açtırılmıyor
    18. Doğu Karadeniz'den 108 ülkeye ihracat
    19. Şen bakkal görme engelli, ama zekası..
    20. FETÖ şüphelisi 4 polis adliyede
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı