Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

61 yaşında çocuk katili oldu

Denizli’nin Tavas İlçesi’nde 61 yaşındaki baba Mustafa Kalaycıoğlu, tartışığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:25
61 yaşında çocuk katili oldu

Tavas İlçesi Orta Mahalle’de baba Mustafa Kalaycıoğlu (61) ile oğlu Mehmet Kalaycıoğlu (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda baba Kalaycıoğlu, oğlunu bıçakladı. Kavga sırasında Kalaycıoğlu da bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen, Mehmet Kalaycıoğlu’nun hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan baba Mustafa Kalaycıoğlu ise Tavas Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:25
  1. Denizli
  2. katil
  3. öldürdü
  4. bıçak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil’
    1. Tillerson: Trump, Rusya..
    2. Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a..
    3. Aydın’ın doğusunda yerel kuvvetli..
    4. Sille Baraj Parkı hizmete açıldı
    5. Burak Yılmaz Trabzonspor’da
    6. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    7. Fransa’da evsizlerin sayısı arttı
    8. İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken..
    9. FETÖ'cüler mürted ilan edilsin
    10. Nazilli Belediyesispor klüplerine..
    11. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna..
    12. Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı
    13. 8 kişilik gurbetçi aile boğulmaktan..
    14. Mahallenin 30 yıllık içme suyu..
    15. Firari mahkum terör örgütüne..
    16. Tatvan’da halk pazarı kuruldu
    17. Muğla’da ByLock operasyonu
    18. Reuters: En az 40 Rus asker öldü…..
    19. Beijing Guoan, Burak Yılmaz’a veda etti
    20. Sonunda bu da oldu! AK Parti'yi..
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama
    Mehmet Görmez'den flaş açıklama