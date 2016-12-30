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61 rütbeli askere tutuklama

Silahlı Kuvvetlerdeki FETÖ darbe yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 65 rütbeli askerden 61'i tutuklandı.

61 rütbeli askere tutuklama
Eklenme: 30 Aralık 2016, 08:19
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Silahlı Kuvvetlerdeki FETÖ darbe yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 65 rütbeli askerden 61'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 65 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 61'i tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.

Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 286 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 
EtiketlerByLockçu rütbelilere tutuklamafetö darbe yapılanması
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