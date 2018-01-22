"6000 yılından geldim" dedi, fotoğraf gösterdi

YouTube’ta Apex TV'ye konuk olup, elindeki fotoğrafı gelecekten getirdiğini ve 6000 yılına kadar ulaştığını iddia eden şahıs sosyal medyada gündem oldu.

Yüzü bulanık olarak gösterilen ‘zaman yolcusu’, dört bin yılında kanser tedavisinin bulunduğunu ve artık yapay zeka tarafından yönetildiğini iddiasında bulundu.

Ceketinin cebinden çıkardığı bir fotoğrafın da 6000 yılına ait olduğunu ileri sürdü.

"Zaman yolcuğu sırasında resimlerin yanı sıra pek çok dijital verinin bozulduğunu” söyleyen şahıs, insanların vücut parçalarının bile zaman yolculuğu sürecinde bozulduğunu iddia etti.

Röportajda ayrıca yapay zekanın ve insanların üstün yaşam biçimi haline gelmek için birleşme eşiğinde olduğunu söyledi.

Zaman yolculuğu yapan şahıs geleceğe gönderildiğinde yalnız olmadığını, kendisiyle geri dönüş yapamayan bir arkadaşının bulunduğunu da ifade etti.