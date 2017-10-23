600 yıllık eserlerimizi okumalısınız

HABER MERKEZİ - 2023 Gençlik Şurası’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kavramının anlamının iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, “Siz siz olun, gençliğinizi öldürmeyin. Bir tek gününüzü, bir tek saatinizi boşa geçirmeyin. Bizim gençlik konusunda bir kızıl elmamız var. Biz kalbi selim, aklı selim bir gençlik istiyoruz” dedi. Gençlerin Osmanlıca’yı en azından yüzünden okumasını bilmesi gerektiğini de vurgulayan Erdoğan, “Eğer siz 600 yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabelerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2023 Gençlik Şurası’na katıldı. Merhum Arif Nihat Asya’nın “Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden/ Senin de destanını okuyalım ezberden/ Haberin yok gibidir taşıdığın değerden/Elde sensin, dilde sen/Gönüldesin, baştasın, Fatih’in İstanbul’un fethettiği yaştasın” dizeleriyle başladığı konuşmasında, Fatih’in İstanbul’u fethettiği ruha ve onunla aynı ideallere sahip olan gençleri selamladığını söyledi.

AKLI SELİM BİR GENÇLİK İSTİYORUZ

“Gençler, genç kavramının anlamını iyi bileceğiz” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne diyor şair? ‘Gençliğin yaşlılık çağları vardır/Orada birçok genç ölür. Yaşlılığın da gençlik çağları vardır/Orada da birçok genç olur’. Siz, siz olun gençliğinizi öldürmeyin. Bir tek gününüzü, bir tek saatinizi, bir tek anınızı boşa geçirmeyin. Unutmayın, bizim gençlik konusunda bir kızıl elmamız var. Biz kalbi selim bir gençlik istiyoruz. Yani imanına, inancına, maneviyatına sahip bir gençlik istiyoruz. Biz zevk-i selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle, zirvede bir gençlik istiyoruz. Biz aklı selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani ilimde, fende, teknikte, tefekkür ile en ileride bir gençlik. ‘İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır.’ Böyle gideceğiz. Bunun için kendinizi, tek bir alanda değil, bu alanların hepsinde de geliştirmeniz gerekiyor. Ben AK Parti gençliğini böyle görüyorum. Tabii bizler bu yola, koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerine gençleri bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık. Aziz milletimizin emaneti olan bu görevleri, vakti, saati geldiğinde sizler devralacaksınız.”

BU BİRİKİMİ KULLANIN

Gençlerin en azından Osmanlıca’yı yüzünden okuması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedeflerimize sadece memleketimizde oturup kendi dilimizi konuşarak ulaşamayız. Gençlerimizin geri dönmek ve benliklerine sahip çıkmak kaydıyla diğer ülkelerde bulunmalarını ve tecrübe kazanmalarını önemsiyorum. Bunun yanında Osmanlıca’yı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Eğer siz 600 yıllık kitaplarımıza, belgelerimize, kitabelerimize Fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz. Böylesine büyük bir birikimi kullanamayan gençlerimizin arzu ettiğimiz köklü ve derin duruşu sergileyebilmeleri çok zordur” diye konuştu.

ARTIK GEÇTİ O İŞLER...

Sloganlar üzerine Erdoğan, “Şu ana kadar olduğu gibi nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik bir taciz varsa, evet bir gece ansızın vurabiliriz. ‘Acaba birileri izin verir mi?’ Artık yok, geçti o işler.

Bizimle stratejik ortak olanlar, bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece, biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar” ifadelerini kullandı.