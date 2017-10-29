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600 metrelik Türk bayrağı açıldı

Antalya'da Başkan Türel'in de katıldığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı.

29 Ekim 2017 Pazar 11:03
600 metrelik Türk bayrağı açıldı

Muratpaşa Belediyesi ve Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu tarafından, Konyaaltı Caddesi'ndeki varyantta fener alayı düzenlendi.

Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce Antalyalı, Konyaaltı Beach Park girişinde toplandı.

Geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, Seyir Terası mevkisinde bariyerler kurarak geçiş sırasında katılımcıların üst aramasını yaptı, helikopterle tedbir alındı. Polis, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeritleriyle kontrol altına aldı.

Ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Fenerler ve 600 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşe katılanlar, Konyaaltı Caddesi'nden meydana kadar yürüdü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, meydanda kurulan platformdan katılımcıları selamladı.

Başkan Türel, cumhuriyetin Türkiye'nin birleştirici çimentosu olduğunu belirterek cumhuriyetin hep birleştirdiğini, hiçbir zaman ayrıştırmadığını söyledi. Cumhuriyetin ülkenin yol haritasını çizdiğini ifade eden Türel, "O yüzden burada değerli belediye başkanımızla güzel, birlik beraberlik içerisinde cumhuriyeti kutluyor olmak benim için büyük mutluluk vesilesi." dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal ise cumhuriyeti her zaman, hep birlikte kutlamak gerektiğine dikkati çekerek "Cumhuriyet geleceğimizdir. Siyasi düşüncesi, yaşam şekli ne olursa olsun bütün insanlarımız için barışçıl bir şekilde bir arada yaşayabilmenin teminatıdır. Değerlerimiz birlikte yaşasın. Büyükşehir Belediye Başkanını etkinliğimizde görmekten çok mutlu oldum." diye konuştu.

AA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 11:03
  1. Menderes Türel
  2. Antalya
  3. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  4. AK Parti
  5. fener alayı
  6. Metin Feyzioğlu
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