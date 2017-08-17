600 metrekarelik dev Türk bayrağı yenilendi

Yeniköy Merkez Mahallesi’nde Başiskele’ye hakim bir noktada parke taşlarıyla özel bir alanda oluşturulan 30 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğindeki Türk Bayrağı kırmızı ve beyaz renkleri yenilendi. Belediye ekipleri, bayrağın etrafını su tankeriyle yıkayarak boyama çalışması yaptı. Çalışma ile hava koşulları nedeniyle rengi aşınan parke taşları boyanarak yenilendi.