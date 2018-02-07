600 kanser hastası Müslüman ölümü bekliyor

Ebu Gassan, kuşatma altındaki Doğu Guta'da kanser hastalığının pençesinde bulunan eşi için halen bir çare aramaya devam ediyor.

Dar er Rahme merkezi, bölgede kalan son kanser tedavi merkezi konumunda ve doktorlar bölgede acil tedavi görmek üzere tahliye edilmesi gereken 600'e yakın kanser hastası olduğunu ifade ediyor.

KANSER HASTALARI DOĞU GUTA'DAN ÇIKAMIYOR

Ebu Gassan, el Arabi El Cedid'e "kuşatmanın neden olduğu yetersizlikler sebebiyle tedavi merkezi artık gerekli malzemeleri sağlayamadığı için eşinin sağlık durumunun günden güne kötüye gittiğini" söyledi. Bölgeye en yakın hastaneler rejimin elinde bulunan Şam şehri merkezinde bulunuyor. Ve kuşatma nedeniyle Doğu Guta'da ki sivillerin bölgeden çıkıp, başkent Şam'ın merkezindeki hastanelerde tedavi olması mümkün değil.

İNSANİ FELAKET KAPIDA

Bölgedeki insani yardım görevlileri ve doktorlar, şayet kuşatma devam ederse Doğu Guta'da kanser hastaları açısından tamamıyla insani bir felaket yaşanacağı uyarısında bulunuyorlar. Yaklaşık 400 bin insanın yaşadığı Doğu Guta'da Esed rejiminin kuşatması neticesinde açlık ve hastalıktan ölümler uzun süredir yaşanıyor. Kuşatmanın ilk birkaç ayında Dar er Rahme merkezindeki 20 kanser hastası, gerekli malzemelerin bölgeye ulaşamaması sebebiyle yaşamını yitirmişti.

ÖLÜMÜ BEKLİYORLAR

Şu an bölgede sayıları 600'e yaklaşan ve acil tahliyeleri gereken kanser hastalarından 16 tanesi de geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybetti. Başkent Şam'daki kanser tedavi merkezlerine Suriye'nin dört bir yanında Esed rejimi elindeki bölgelerde yaşayan sivillerin erişimi mümkünken, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillerin kapsamlı bir tedavi görebilmeleri mümkün değil. Savaş nedeniyle kanser ilaçları ithalatının oldukça azaldığı ve kanser hastalığı tedavilerinin zorlaştığı ülkede, özellikle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan siviller, hastalıkları çok erken safhalarda teşhis edilse dahi tedavi edilemedikleri için yavaş yavaş ölmeyi bekliyor.

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