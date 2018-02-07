Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

600 kanser hastası Müslüman ölümü bekliyor

Esed rejimi tarafından kuşatma altında tutulan ve ağır şekilde bombalanan Doğu Guta'da halk, açlık ve hastalıktan ölümün pençesinde.

07 Şubat 2018 Çarşamba 19:15
600 kanser hastası Müslüman ölümü bekliyor

Ebu Gassan, kuşatma altındaki Doğu Guta'da kanser hastalığının pençesinde bulunan eşi için halen bir çare aramaya devam ediyor.

Dar er Rahme merkezi, bölgede kalan son kanser tedavi merkezi konumunda ve doktorlar bölgede acil tedavi görmek üzere tahliye edilmesi gereken 600'e yakın kanser hastası olduğunu ifade ediyor.

KANSER HASTALARI DOĞU GUTA'DAN ÇIKAMIYOR

Ebu Gassan, el Arabi El Cedid'e "kuşatmanın neden olduğu yetersizlikler sebebiyle tedavi merkezi artık gerekli malzemeleri sağlayamadığı için eşinin sağlık durumunun günden güne kötüye gittiğini" söyledi. Bölgeye en yakın hastaneler rejimin elinde bulunan Şam şehri merkezinde bulunuyor. Ve kuşatma nedeniyle Doğu Guta'da ki sivillerin bölgeden çıkıp, başkent Şam'ın merkezindeki hastanelerde tedavi olması mümkün değil.

İNSANİ FELAKET KAPIDA

Bölgedeki insani yardım görevlileri ve doktorlar, şayet kuşatma devam ederse Doğu Guta'da kanser hastaları açısından tamamıyla insani bir felaket yaşanacağı uyarısında bulunuyorlar. Yaklaşık 400 bin insanın yaşadığı Doğu Guta'da Esed rejiminin kuşatması neticesinde açlık ve hastalıktan ölümler uzun süredir yaşanıyor. Kuşatmanın ilk birkaç ayında Dar er Rahme merkezindeki 20 kanser hastası, gerekli malzemelerin bölgeye ulaşamaması sebebiyle yaşamını yitirmişti.

ÖLÜMÜ BEKLİYORLAR

Şu an bölgede sayıları 600'e yaklaşan ve acil tahliyeleri gereken kanser hastalarından 16 tanesi de geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybetti. Başkent Şam'daki kanser tedavi merkezlerine Suriye'nin dört bir yanında Esed rejimi elindeki bölgelerde yaşayan sivillerin erişimi mümkünken, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillerin kapsamlı bir tedavi görebilmeleri mümkün değil. Savaş nedeniyle kanser ilaçları ithalatının oldukça azaldığı ve kanser hastalığı tedavilerinin zorlaştığı ülkede, özellikle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan siviller, hastalıkları çok erken safhalarda teşhis edilse dahi tedavi edilemedikleri için yavaş yavaş ölmeyi bekliyor.

MepaNews

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 19:15
  1. Esed rejimi
  2. Ebu Gassan
  3. Doğu Guta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hz. Nuh adını nereden aldı?
    1. Hz. Nuh adını nereden aldı?
    2. 1000 kişi emniyete geldi… Linç edilmek..
    3. İran devlet televizyonundan TSK'ya..
    4. FETÖ firarisi iş adamı sahte kimlikle..
    5. Türkiye'den Fransa'ya: Terör örgütüne..
    6. PTT Mesenger yerli değil mi? Şok iddia!
    7. Tekne suya gömüldü: 6 ölü...
    8. Bakın o ülkede ne yaptılar
    9. Arakanlı Müslümanları oraya topladılar!
    10. Mısır'dan küstah Türkiye çıkışı!
    11. Molla Hüseyin el-Buti ebediyete..
    12. Yerli messenger geliyor
    13. Almanya: Birlikte üzerinde çalışarak...
    14. İran'dan Türkiye yalanı!
    15. 'Yardımcı doçentlik' kanun teklifi..
    16. Para ve telefonlara dikkat!
    17. Tunus'ta askeri helikopter düştü!
    18. İstanbul'a büyük müjde! O mesafe 5..
    19. Kudüs için mücadele eden Erdoğan,..
    20. Suudiler'den yalanlama: Hariri'nin..
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    Hergün milyonlarca kişi tüketiyor, klozette üretiliyormuş!
    Hergün milyonlarca kişi tüketiyor, klozette üretiliyormuş!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...