600 gram doğdu hayata tutundu

Tekirdağ'da Serpil Çakır ikinci çocuğuna hamileyken rutin kontrol sırasında bebeğinin gelişiminin gerilediği haberiyle şoke oldu. İstanbul'da bir devlet hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda İnci bebek için henüz 23 haftalıkken erken doğum yapıldı. 600 gram ağırlığında doğan İnci, 530 grama kadar düştü. İnci'ye önce solunum yetmezliği teşhisi konuldu. Solunum cihazına bağlanarak ciğerine oksijen verilen İnci bu sorunundan kurtulmuştu ki bu kez 'PDA' olarak adlandırılan kalp damar problemi ortaya çıktı. İlaç tedavisiyle bu sorun da giderildi. Doktorların 3 ay süren yoğun çabasıyla İnci bebek taburcu edildi. Hastanenin "Neonatoloji ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı" olan Dr. Burçin İşcan, dünyada en iyi merkezlerde 23 haftalık bebeklerin yaşam şansının yüzde 23, herhangi bir engel olmadan sağlıklı yaşam şanslarının ise yüzde 9 civarında olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de ise 2016 verilerine göre bu bebeklerde yaşam şansının yaklaşık 4'te 1 oranında olduğunu söyledi.



'Aldığım en güzel haberdi'

İnci bebek yenidoğan yoğun bakımdayken ailesi onu ilk kez bir ay dolduğunda kucağına alabildi. Emzirme ise 3 aylık yenidoğan yoğun bakım sürecinin sonuna doğru, yani taburcu olmadan 1-2 hafta kadar önce başladı. Anne Serpil Çakır, "Hem kendim hem de bebeğim için büyük bir endişe yaşadım. Hatta ameliyattan sonraki 2. gün bilincim bile gitti. Ayıldığımda doktorlar bebeğimin yaşama şansının fazla olmadığını söyledi. Korku dolu günler geçirdik ama Burçin hocamız hep yanımızda oldu. Hemşirelerin bebeğimin taburcu olacağını söyledikleri anı ise hayatım boyunca unutamam. Biz hastaneye bebeği görmeye gitmiştik, hemşire 'Aa sizi biz mi aradık, bebeğiniz taburcu oluyor yarın' dedi. Şoke olduk, ağlasak mı gülsek mi bilemedik. Aldığım en güzel haberdi. 'Bebeğiniz artık kendi beslenebiliyor, yarın taburcu olacak' dediler. O an sevinç gözyaşlarına boğulduk"diye konuştu.

'Yaşam sınırı 22 hafta'

Çakır çifti kendilerine bu zorlu süreçte her türlü desteği veren hastane personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Dr. Burçin İşcan, erken doğan bir bebek için yaşam şansı sağlayan olgunluk evresinin "yaşayabilirlik sınırı" olarak adlandırıldığını söyleyerek "Ülkemizde mevcut yasal düzenlemelere göre, 22. gebelik haftası ve öncesi düşük olarak kabul edilmektedir, 22 haftanın üzerinde herhangi bir canlılık belirtisi bulunan bebeklere "yaşam şansı" verilmesi, yasal zorunluluktur" dedi.