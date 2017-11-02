600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el konut satışına ilişkin piyasada düzensizlik ve başıboşluk olduğunu belirtmiş ve "Komisyon oranları belirlenecek ve herkesin farklı komisyonla iş yapması önlenecek" demişti.

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü ‘İnternet çağında emlakçı kazığı’ başlıklı yazısında

Bir konut satışından yüzde 3 komisyon alan ve bir yıllık kira bedelinin yüzde 10'unu isteyen emlakçıların kazandıkları paraları hak edip etmediklerini sordu.

Tezel ''Pazarlık sürecinde de kazanan her zaman emlakçı oluyor'' diyerek mal sahibinin istediği en son fiyat üzerine yüzde 3, bazen de daha da fazla komisyon ücreti alındığının altını çizdi.

EMLAKÇILAR NE YAPIYOR?

Satın alınacak gayrimenkullerin artık internetten kolaylıkla alınabildiğini vurgulayan Tezel, ''İnternet çağında yaşıyoruz; satın alacağınız evi, dükkanı, araziyi zaten internetten buluyorsunuz. Giriyorsunuz emlak sitelerine, fotoğraflara ve bilgilere bakıyorsunuz ve karar veriyorsunuz. Evrak işleriyle uğraşmak eskisi gibi zor değil, çoğunu zaten internetten hallediyorsunuz. Kiralamada ise sadece hazır sözleşmeye imza atılıyor.Tüm bu aşamalarda emlakçı, konutun fotoğrafını ve bilgilerini internete yüklemek ve en son aşamada konutu müşteriye göstermekten başka ne yapıyor?'' diye sordu.

Tezel, emlakçıların çoğu zaman bunları bile yapmadıklarını ve sahibinden satışa çıkarılan konut ve iş yerlerinin bilgilerini kopyaladıklarını belirtti.

AZ EMEKLE ÇOK PARA KAZANIYORLAR

Emlakçıların büyük çoğunluğunun çok az emekle iyi paralar kazandığını ifade eden Tezel, emlak komisyonlarının konut sahibinden değil de müşteriden alınmasının diğer adaletsizlik olduğunu belirtti.

Emlakçıların kazandıkları komisyon ücretlerinin emlak piyasasında fiyatları yükselttiğine dikkat çeken Tezel, ''Emlakçıların, vatandaşı kazıklamasının önüne geçecek yasal düzenlemeler de hayata geçirilmeli. 600 bin liralık bir ev satışından, sadece internete fotoğraf yükledikleri için 30 bin lira kazanıyorlar. Bu, bir memurun bir senelik maaşı'' dedi.