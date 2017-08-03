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60 yıl sonra bir ilk! O ülke Kandil'e bayrak dikti

İran'da, İran Devrim Muhafızları (Pasdaran) komutanlarından Serdar Şekuri, İran'ın 60 yıldan sonra Kandil Dağı’nın İran'da kalan kısmına bayrak diktiğini söyledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 20:25
60 yıl sonra bir ilk! O ülke Kandil'e bayrak dikti

Kandil Dağı’nda 60 yıldan sonra İran bayrağını diktiklerini söyleyen Serdar Şekuri, “Planımızın uygulanmasında yerel güçlerin büyük katkısı oldu” ifadesini kullandı. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Rudaw’ın haberine göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından Serdar Şekuri, burada yaptığı konuşmada, İran’ın sınır güvenliğinin sağlanması için önemli hazırlıklar yaptığını ve başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade etti.

İran güçleri ile İran merkezli terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK arasında 2011 yılında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Birkaç ay süren sert çatışmaların ardından Tahran ve PKK arasında çatışmasızlık konusunda uzlaşmaya varılmıştı. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 20:25
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