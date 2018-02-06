60 yaş üstüne yüzde yüz burs

Üniversite, Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 60 yaş üstü lisans mezunlarına yüzde 100 burs imkânı sağlama kararı aldı. Yüksek lisans dersleri üniversitenin Florya'da bulunan Kırmızı Bilimler Yerleşkesi'nde verilecek.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında hizmet vermeye başlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi, 3 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ile hizmet vermeye devam ediyor. Vakıf üniversitesi statüsündeki kurum geniş eğitim yelpazesi ve meslek edindirme odaklı sertifika programlarıyla fark yaratıyor. 60 yaş üstü lisans mezunlarına yüzde 100 burs imkânının tanındığı Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyenler üniversitenin Florya'da bulunan Kırmızı Bilimler Yerleşkesi 'ne bizzat başvurabilecek.