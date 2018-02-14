60 ülkeye mermer ihraç ediliyor

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor. Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mermerciliğin Muğla'da turizmden sonra en önemli sektör olduğuna dikkati çekti.

Mermer ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörler arasında yer aldığını vurgulayan Ercan, 2017 yılında Muğla'dan 60 ülkeye yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Ercan, ihracatın en fazla Ortadoğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri ile ABD, Çin, ve Hindistan’a yapıldığını kaydetti.

Türkiye mermer üretiminin yüzde 20'sinin Muğla'dan gerçekleştirildiğine işaret eden Ercan, "Muğla genelinde 120 civarında mermer ocağı ve 140 civarındaki fabrikada yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor. Taşıma, bakım, sanayi, malzeme ve işçilik alanlarıyla yaklaşık 60 bin kişi sektörden geçimini sağlıyor. Bunların büyük bölümü Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde bulunuyor." dedi.

Ercan, Muğla’da mermer sektörü açısından işsizlik sorunu bulunmadığını ifade ederek, sektör olarak birçok alana da destek verdiklerini kaydetti.

"ÖNCEKİ YILA GÖRE İHRACATIMIZDA YAKLAŞIK YÜZDE 23 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Geçen yılın mermer ve doğal taş sektörü açısından çok iyi geçtiğini belirten Ercan, şöyle konuştu: “Sektörde bir önceki yıla göre ihracatımızda yaklaşık yüzde 23 artış gerçekleşti. Ülkemizde 2,1 milyar dolar doğal taş ve mermer ihracatı olurken, bunun yaklaşık 300 milyon dolarını Muğla’dan gerçekleştirdik."

Geçen yıl gerçekleşen ihracat rakamlarından memnuniyet duyduklarını ve 2018 yılından daha da ümitli olduklarını ifade eden Ercan, her yıl yüzde 25-30 artış sağlamayı planlayarak 2023’te mermer ve doğal taş ihracatını 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ercan, Muğla’da özellikle beyaz mermerin işlendiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Beyaz mermer özellikle dünyada İtalya Carrara’dan sonra en fazla Muğla’da üretilmektedir. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan çalışmalar kapsamında 'Muğla Beyazı'na coğrafi işaret almak için çalışmalarımız devam ediyor. 2018 yılında daha fazla katma değeri yüksek ürünleri üretmeye yönelik yatırımlarımız olacak. Bu konuda Ekonomi Bakanlığımızın teşvikleri ile ilgili çalışmalar var. Bu bizim için son derece sevindirici. Elimizde ham maddemiz var bunları işlememiz lazım. Üretmemiz, istihdam sağlamamız ve ihracat yapmamız lazım ki kalkınalım, gelişelim."

"MUĞLA BEYAZI DÜNYADA MARKA OLDU"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ise Muğla Beyazı'nın coğrafi işaretini almak üzere Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptıklarını, en kısa sürede de bu coğrafi işaret tescilini sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.

Karakuş, özellikle "Muğla Beyazı" olarak bilinen mermerin artık dünya çapında bir marka haline geldiğini söyledi. Muğla'da iç kesimlerde turizmin önemli olduğunu belirten Karakuş, kırsal kesimlerde ise madenciliğin büyük önem taşıdığını, istihdama önemli katkı sağladığını belirtti.