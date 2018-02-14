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60 ülkeye mermer ihraç ediliyor

Türkiye'deki mermer üretiminin yüzde  20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihracatı yapıldığı açıklandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 12:11
60 ülkeye mermer ihraç ediliyor

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer  alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor. Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, mermerciliğin Muğla'da turizmden sonra en önemli  sektör olduğuna dikkati çekti.

Mermer ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine en fazla katkı  sağlayan sektörler arasında yer aldığını vurgulayan Ercan, 2017 yılında Muğla'dan  60 ülkeye yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.  Ercan, ihracatın en fazla Ortadoğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri ile ABD, Çin, ve  Hindistan’a yapıldığını kaydetti.

Türkiye mermer üretiminin yüzde 20'sinin Muğla'dan  gerçekleştirildiğine işaret eden Ercan, "Muğla genelinde 120 civarında mermer  ocağı ve 140 civarındaki fabrikada yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor.  Taşıma, bakım, sanayi, malzeme ve işçilik alanlarıyla yaklaşık 60 bin kişi  sektörden geçimini sağlıyor. Bunların büyük bölümü Kavaklıdere ve Yatağan  ilçelerinde bulunuyor." dedi.

Ercan, Muğla’da mermer sektörü açısından işsizlik sorunu bulunmadığını  ifade ederek, sektör olarak birçok alana da destek verdiklerini kaydetti.

"ÖNCEKİ YILA GÖRE İHRACATIMIZDA YAKLAŞIK YÜZDE 23 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Geçen yılın mermer ve doğal taş sektörü açısından çok iyi geçtiğini  belirten Ercan, şöyle konuştu: “Sektörde bir önceki yıla göre ihracatımızda yaklaşık yüzde 23 artış  gerçekleşti. Ülkemizde 2,1 milyar dolar doğal taş ve mermer ihracatı olurken,  bunun yaklaşık 300 milyon dolarını Muğla’dan gerçekleştirdik."

Geçen yıl gerçekleşen ihracat rakamlarından memnuniyet duyduklarını ve  2018 yılından daha da ümitli olduklarını ifade eden Ercan, her yıl yüzde 25-30  artış sağlamayı planlayarak 2023’te mermer ve doğal taş ihracatını 15 milyar  dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ercan, Muğla’da özellikle beyaz mermerin işlendiğini anlatarak,  şunları söyledi:

"Beyaz mermer özellikle dünyada İtalya Carrara’dan sonra en fazla  Muğla’da üretilmektedir. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan çalışmalar  kapsamında 'Muğla Beyazı'na coğrafi işaret almak için çalışmalarımız devam  ediyor. 2018 yılında daha fazla katma değeri yüksek ürünleri üretmeye yönelik  yatırımlarımız olacak. Bu konuda Ekonomi Bakanlığımızın teşvikleri ile ilgili  çalışmalar var. Bu bizim için son derece sevindirici. Elimizde ham maddemiz var  bunları işlememiz lazım. Üretmemiz, istihdam sağlamamız ve ihracat yapmamız lazım  ki kalkınalım, gelişelim."

"MUĞLA BEYAZI DÜNYADA MARKA OLDU"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ise Muğla  Beyazı'nın coğrafi işaretini almak üzere Türk Patent Enstitüsüne başvuru  yaptıklarını, en kısa sürede de bu coğrafi işaret tescilini sağlamaya  çalışacaklarını ifade etti.

Karakuş, özellikle "Muğla Beyazı" olarak bilinen mermerin artık dünya  çapında bir marka haline geldiğini söyledi. Muğla'da iç kesimlerde turizmin önemli olduğunu belirten Karakuş,  kırsal kesimlerde ise madenciliğin büyük önem taşıdığını, istihdama önemli katkı  sağladığını belirtti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 12:11
  1. Muğla

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