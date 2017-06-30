TSK, son bir hafta içinde yurt içerisinde bölücü terör örgütüyle (BTÖ) mücadele, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre; teröristle mücadele harekatı kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde; BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt) teröristlerden temizlemek ve önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Şırnak Beytüşşebap, Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkari Yüksekova, Hakkari Çukurca, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, ve Siirt Pervari bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildi.

“Biri lider kadrosunda olmak üzere 60 terörist etkisiz hale getirildi”

İcra edilen operasyonlarda; biri sözde lider kadroda olmak üzere (Sözde Botan Eyaleti Herekol Cephesi Herekol Alanı Sorumlusu İran Uyruklu Sinan Rojhilat (K) Behnam SADİKİ yaralı olarak) 60 terörist etkisiz hale getirildi. 4 adet makineli tüfek, 24 adet piyade tüfeği, 3 adet roketatar, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 50 adet el bombası ele geçirildi,17 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 10 adet tüp, 1 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 638 adet roketatar mühimmatı, 634 adet roketatar sevk fişeği, bin 560’ı AK-47 piyade tüfeği mühimmatı olmak üzere yaklaşık 2 bin 900 hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

“Patlayıcı madde eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen bir araç ele geçirildi”

Teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, Van Erciş Doluca Mahallesi kırsalında BTÖ tarafından patlayıcı madde eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen bir aracın ele geçirildiği ifade edildi.

“İcra edilen operasyonlarda 9 asker şehit olurken, 8 asker yaralandı”

BTÖ’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, bin adet kök kenevir, 47 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirilirken, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 274 kişi yakalandı. İcra edilen operasyonlarda 9 asker şehit olurken, 8 asker yaralandı.

“Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı”

Suriye kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilen harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Ayrıca, Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği bildirildi.