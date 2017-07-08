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60 saniye içerisindeki değişime inanamayacaksınız

Uzakdoğu'da saç tozu uygulayan bir berberin çektiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekiyor. Kısa bir süre içerisinde saç görünümü veren toz, elektrikli süpürge kullanılarak birkaç saniye içerisinde yok ediliyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:35
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:35
  1. 60 saniye içerisindeki değişim
  2. 1 dakika içerisindeki değişim
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  5. saç tozu uygulaması
  • MertMert1 sa önce
    Bildiğimiz topic bu be dunyadan haberiniz yok
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