60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
Afganistan'ın Cevzcan iline bağlı Derzeb ilçesindeki hükümet güçlerinin tümü silah-mühimmat ile birlikte Taliban'a katıldı.21 Haziran 2017 Çarşamba 02:15
YENİAKİT.COM.TR - Taliban'nın geçtiğimiz yıl başlattığı ''Ömer operasyonu'' devam ediyor.
Afganistan'nın yüzde 47'sini elinde tutan Taliban güçlerine katılımlarda artıyor. Afganistan'ın Cevzcan iline bağlı Derzeb ilçesindeki hükümet güçlerinin tümü silah-mühimmat ile birlikte Taliban'a katıldı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr