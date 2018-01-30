60 kripto isim için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ nün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları üzerinde yapılan inceleme ve soruşturmada ByLock kullanıcısı olup, örgüt içerisinde sözde eğitim danışmanlığı adı altında askeri okullarda okuyan öğrencilerle örgüt arasındaki bağı kurduğu ve köprü vazifesi gördüğü belirlenen 60 isim tespit edildi.

Askeri öğrenciler ile örgüt arasındaki bağı kurmanın yanı sıra maddi desteklerde de bulunduğu belirlenen 60 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde savcılık tarafından verilen gözaltı kararıyla harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen ilk operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheli isimden 15'ini yakalayıp gözaltına alan ve adreslerinde aramalarda bulunan polisin yakalama çalışmaları devam ederken, soruşturmayı yürüten makamlarca ayrı bir önem verilen ve ilk defa tespit edilen bu yapının örgütün görünmeyen yüzüyle görünen yüzü arasındaki yapı olduğu ve askeri okullardaki yapılmanın deşifre edilmesinde büyük faydası olacağı belirtiliyor.