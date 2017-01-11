60 iş adamı tutuklandı

Gülen örgütünün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boydak Holding'in eski yöneticileri de var.

60 iş adamı tutuklandı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 16:38
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Gülen örgütünün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak da var. Örgüte finansman sağladığı ve himmet topladığı iddiasıyla gözaltına alınan iş adamlarından 60'ı tutuklanırken 50'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

35 ilde operasyon düzenlendi

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 35 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 164 iş adamını gözaltına almıştı. 110 iş adamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sının da firari olarak arandığı belirtilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 iş adamı dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan iş adamlarından, 110'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. 54 iş adamı ise serbest bırakıldı.

Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandılar

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan, aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Bekir Boydak'ın da bulunduğu 60 iş adamı, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. 50 iş adamı ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı.

 

 
EtiketlerFETÖ Lideri Gülen60 iş adamı
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