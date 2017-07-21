60 bin bebek devletin takibi altında

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) uzmanları 60 bin bebek ve ailesini tek tek evlerinde ziyaret etti. Bebekler ve ailelerinin ihtiyaçları karşılanarak beslenme yetersizlikleri ve gelişim gerilikleri engellenecek.

Kötü beslenmeye bağlı çıkacak hastalıkları önlemek için ise ilk kez devletin diğer kurumları ile birlikte işbirliği yapıldı. Kötü beslendiği belirlenen bebek ve çocukların gıdaları devlet tarafından karşılanacak.

SGK yetkilisi konuyla ilgili şunları söyledi: "Kötü beslendiğine dair raporu alan bebeklerimizin mama ve beslenmesini SGK ödüyor. Normalde bu bebeklerin ilk rapor sonrası iyileşmesi gerekiyor ama aile ikinci kez rapor alırsa burada sorun olduğunu görüyoruz. Malnütrisyon hastalığı, 0-5 yaş arası çocuklarda ciddi geriliğe neden oluyor. Bu gerilik bedensel olmanın yanı sıra zeka geriliği olarak da görülüyor. Bu da SGK'yı ilgilendiren en önemli konu. Bir hastalık oluşmadan önce engellemek sağlık harcamasını da düşüren bir faktör."