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6 yıl sonra bir ilk! Üretici şahlanacak...

AB'de yaşanan yumurta krizi sonrası Türkiye, yeniden ihracata başladı.

07 Ocak 2018 Pazar 12:23
6 yıl sonra bir ilk! Üretici şahlanacak...

Türkiye, böcek ilaçlı yumurta krizi sonrası üretimi düşen Avrupa ülkelerine yumurta ihracatına başladı. Yıllardır Türkiye’den yumurta almak istemeyen Avrupa ülkelerine son 2 aydır ihracat yapar hale gelindiğini belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, Avrupa’da bazı ülkelerde böcek ilacı olarak kullanılan fipronil maddesinin yumurtalara bulaştığının tespit edilmesi sonrası üretimlerin gerilediğini, özellikle pasta ve kek endüstrisinin ürün bulmakta sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

DENGE BOZULDU

Son ilaçlı yumurta krizinden sonra Avrupa’daki arz talep dengesinin bozulduğunu ifade eden Girit, “Türkiye’deki yumurta üretimini zaten yıllardan bu yana izliyorlar. Yumurtamızın ne kadar sağlığa uygun olduğunu bildikleri için tercihleri bizden yana oldu. B kategorisinde ihracat başladı. Aslında A ve B tipi yumurtalar aynı. Sadece kırıma gidecek, pastörize olacak yumurtalar B diye sınıflandırılıyor. Doğrudan tüketicinin kullanımına sunulacak A tipi yumurtada henüz ihracat yok. Ticari olarak tüm şartları yerine getiriyoruz. Ancak AB, bu üründe ihracatı politik nedenlerden dolayı engelliyor. Bunu aşmak için çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

İRAN’A 50 BİN TONLUK BAĞLANTI

Girit, kuş gribi nedeniyle büyük miktarda hayvanı itlaf etmek durumunda kalan İran’a da yumurta ihracatına başladıklarını belirterek, bu ülkeyle 50 bin tonluk yumurta anlaşması yapıldığını, 6 aylık dönemde kademeli olarak bu malın gönderileceğini aktardı. Yumurtada geçen yıl ihracatın yüzde 25-26 arttığını, AB ve İran’daki gelişmelerle 2018’de daha iyi bir yıl beklediklerini kaydeden Girit, ihracatın artmasının iç piyasada yumurta fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmasını beklemediklerini dile getirdi.

ROMANYA, İSPANYA VE YUNANİSTAN'DAN TALEP ARTIŞI VAR

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur ise yumurta üretiminin 2017 yılında 19,5 milyar adede ulaştığını belirtti. İhracatta da önceki yıla göre yüzde 30 artışla 377 milyon dolar seviyesinin yakalandığını kaydeden Sungur, bu artışta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan yüklemelerin artması ve AB ülkelerine uzun bir aradan sonra ihracatın başlamasının etkisinin bulunduğunu anlattı.

YENİDEN İHRACAT BAŞLADI

Yeniden ihracata başlayan pazarlar hakkında bilgiler paylaşan Sungur, şunları kaydetti: “İhracatta yaşanan en sevindirici gelişme Yunanistan, İspanya ve Romanya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın başlamış olmasıdır. Bu ülkelere kek ve pasta sanayisinde kullanılmak üzere yumurta gönderdik. AB ülkelerinde zehirli yumurta vakası sonrası üretim düştü ve fiyatlar arttı. Türkiye’deki firmaların ürünlerine olan talep de yükseldi. AB’ye en son 2012 yılında iki parti ürün gönderilmişti. Bu ülkelere ihracatın artması için ihracatçılar ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çalışmaları sürüyor”

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 12:23
  1. Türkiye
  2. böcek ilaçlı yumurta krizi
  3. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği
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