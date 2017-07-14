6 yeni milli gemi

Türkiye’nin denizlerdeki gücünü artırmak ve bu alandaki ihtiyaca yönelik dışa bağımlılığı azaltmak için harekete geçen devlet, yerli ve milli projelerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla özellikle son bir yılda önemli projeler bir bir hayata geçirildi. Türk donanması için son bir yılda 6 gemi ya denize indirildi ya da donanmaya teslim edildi. Yenisafak.com olarak sizler için her hafta bir milli veya yerli projeyi sizlere aktarıyoruz. Bu hafta da donanmaya katılan 6 gemiyi ele alacağız.

Burgazada

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü Burgazada, 18 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle denize indirildi. Korvet 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğindeki gemi, 2 bin 400 ton ağırlığında bulunuyor. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor.

İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip gemi, 10 gün denizde kalabilme özelliğe göre tasarlandı. Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor.

Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi. Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor.

Kınalıada

Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan Kınalıada Korveti'nin inşasına 2015 yılında başlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 3 Temmuz 2017 tarihinde denize indirildi.

20 ayda 29 adet blokun inşa edilmesiyle kızak üstünde birleşimi tamamlanan Kınalıada Korveti; 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğinde ve 2 bin 400 ton deplasmana sahip. Su üstünde saatte 54 kilometre üzerinde sürat yapan Kınalıada Korveti'nde toplam 106 personel görev alacak.

TCG Bayraktar

Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan TCG Bayraktar, 22 Nisan 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor. Söz konusu gemi, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor.

Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak, SSM ve Türk Loydu denetiminde inşa edilen bu kapsamdaki gemiler, yine Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak.

Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor. Yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor. Gemide, ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel) çıkarma aracı yer alıyor.

Yerli üretim Milli amfibi gemi TCG Bayraktar, helikopter harekatı yapabilme, ateş desteği ve acil sağlık hizmeti imkanları sunuyor. pic.twitter.com/wEAcRrWuWF

TCG Alemdar

Denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar (A-582), 28 Ocak 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Gemi başta denizaltılar olmak üzere zor durumda olan gemilere hızır gibi yardıma koşacak, sınıfının en modern gemilerinden biri olacak.

Alemdar'ın sahip olacağı kurtarma sistemleri ile denizaltı gemilerinde meydana gelebilecek kaza ve arıza durumlarında, personel azami 72 saat içinde kurtarılabilecek, yara alan, kaza veya arıza yapan su üstü gemileri yedeklenebilecek, dalgıç, uzaktan kumandalı su altı aracı 'rov' ve atmosferik dalış elbisesi kabiliyetleri ile düşen uçak ve helikopterler dahil olmak üzere su altında arama kurtarma faaliyetleri icra edilebilecek.

Gemi, NATO denizaltı kurtarma sistemi ve ABD denizaltı kurtarma sistemine uyumlu olacak, bu özellikleri ile uluslararası harekatta müşterek denizaltı kurtarma gemisi olarak da görev alabilecek.

TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yaptırılan ve inşasına 25 Mart 2015'te başlanan "TCG YZB. Güngör Durmuş" isimli loijstik destek gemisi, Başbakan Yıldırım'ın katıldığı törenle 8 Ekim 2016 tarihinde Tuzla Selah Tersanesi’nde denize indirildi.

106 metre boyunda, 16,8 metre genişliğinde ve 6 bin DWT kargo taşıma kapasitesine sahip gemi, 4 bin ton motorin, 335 ton helikopter yakıtı, 630 ton içme suyu ile Deniz Kuvvetlerinin tüm muharip unsurlarının akaryakıt ihtiyacını karşılayacak. Üstün özellikler ve yerli cihazlarla donatılan gemi, su, yiyecek ihtiyacını karşılayabilecek, tehditlere karşı kendini koruyabilecek, helikopter harekatı yapabilecek, küçük çapta cerrahi müdahaleleri yapabilecek imkan ve kabiliyetlere sahip.

Seyir halindeyken yüzdürmeli sistemle denizde akaryakıt ikmali yapabilen gemi, saatte 12,5 deniz mili süratle seyir menzili, 9 bin 500 deniz mili hızına ulaşabiliyor. Gemi, hiç ikmal yapmadan kargo yakıtını da kullanmadan, sadece kendi yakıtını kullanarak, dünyanın çevresi 1,5 kez dolaşabiliyor.

"Yzb. Güngör Durmuş gemisinin deniz kuvvetlerimize güç katmasını ve ülkemiz savunmasına hayırlı olmasını diliyorum." pic.twitter.com/zToubcFszk

Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari̇f Ekmekçi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen yerli üretim Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi, 8 Temmuz 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle denize indirildi.

İsmini, 1993 Deniz Kurdu Tatbikatı sırasında kaybolan ve cenazesi 15 yıl sonra bulunan şehit SAT Komandosu Deniz Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi'den alan yerli üretim gemi, 106,51 metre boy, 16,80 metre genişlik ve 6 bin 150 ton yakıt taşıma kapasitesine ve helikopter platformuna sahip. 9 bin 500 deniz mili (17594 kilometre) seyir siasına sahip gemi saatte 12 deniz mili (22 kilometre/saat) üzerinde sürat yapabilecek.

Donanmamızın lojistik ihtiyacını karşılayacak TCG Ütğm. Arif Ekmekçi Gemisi denize indirildi.Bahtı açık, pruvası neta olsun.#MilliSavunma pic.twitter.com/8Zp4Ccoep2

Donanmamız için bir yılda 6 yeni milli gemi