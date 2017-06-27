6 ülkeye yayılmış 5 milyonluk Arap aşiretinden Türkiye'ye tam destek!

Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak’a yayılmış olan Arap Yarımadası’nın en büyük aşiretlerinden ve 1’inci Dünya Savaşı sırasında son güne kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında yer almış olan 5 milyon kişilik Şammar aşiretinin Katar’daki lideri Şeyh Nawaf Hemoud Almaghames, “Bizim aşiretimiz tarihinde hiç bir zaman Türklere arkasını dönmedi, şimdi de bu kriz, Türkiye’yle Katar arasında yeni bir sayfa açacak, Katar’ın en yakın olacağı ülke bundan sonra Türkiye olacak” dedi.

‘AŞİRETLERİ KİMSE ENGELLEYEMEZ’

Şammar aşireti, yüzyıllardır Arap Yarımadası’nda kök salmış durumda. Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak dışında Suriye ve Ürdün’de de mensupları bulunan aşiret, 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz hakimiyetini reddetmesi ve Osmanlı İmparatorluğu’na olan yakınlığıyla biliniyor. Şammar aşiretinin en büyük kolu ise Katar’la diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan’da bulunuyor. Doha’da görüştüğümüz aşiretin Katar’daki lideri ve aynı zamanda Uluslararası Arap Aşiretleri Başkanı Şeyh Nawaf, Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkeleri tarafından Katar’a uygulanan ablukanın aşiretleri bağlamayacağını belirterek, “Biz yine akrabalarımızla görüşürüz, aşiretleri kimse engelleyemez” diyor.

‘ABLUKA ÇOK TEHLİKELİ’

Şeyh Nawaf’ın kuzeni, Şammar aşiretinin Suudi Arabistan’daki lideri. Şeyh Nawaf, abluka kararının ‘çok tehlikeli’ olduğunu söylüyor. “Çünkü bu kararla aileleri ve aşiretleri ayırdılar, ancak aşiret üyeleri her halükarda birbirleriyle görüşmeye devam ederler. Zaten Suudi Arabistan’daki aşiret üyeleri de bu karardan dönülmesi için Suudi devletini ikna etmeye çalışacaklardır” diyor.

‘YENİ SAYFA AÇILACAK’

Şeyh Nawaf’a göre Körfez ülkeleriyle Katar arasında yaşanan bu kriz, Katar’la Türkiye arasında yeni bir sayfanın açılmasına sebep olacak. “Artık Katar devleti de kimin onun yanında olduğunu, kimin onun karşısında olduğunu biliyor. Şimdi kendine yeni bir yol seçmek zorunda. Bu yolda da en çok yakınlaşacağı ülke Türkiye olacak” diyor.