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6 terörist teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütüden  kaçan bir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından  kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
6 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığınca dünkü yurt içi olaylara ilişkin  bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan  bir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5  terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde devam eden operasyonda tespit edilen bir  mağara içinde bir kilogram amonyum nitrat, bir güneş paneli, bir akü, üç Kürtçe  İncil, iki Hristiyanlıkla ilgili Kitap ve 100 kilogram gıda maddesi ele  geçirildi.

Bingöl merkezde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi  aramasında toprağa gömülü bir, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ise iki el yapımı  patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen  arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde iki Kalaşnikof piyade  tüfeği ile 42 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:28
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