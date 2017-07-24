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6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) açıklamasına göre, dün Şırnak'ta, PKK'lı teröristlere düzenlenen silahlı helikopter destekli operasyonda 2'si kadın, toplam 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:05
6 terörist öldürüldü

TSK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde, Şırnak-Beytüşşebap Yandere Mahallesi Gölgeli mezrası, Çelemiş Deresi bölgesinde, PKK'lı teröristlere karşı düzenlenen silahlı helikopter destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ve 2'si kadın, toplam 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Yapılan açıklamada "Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Şırnak/Beytüşşebap-Faraşin bölgesinde bulunan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla; Şırnak, Van, Hakkari, Siirt illerinden görevlendirilen Jandarma ve Piyade Komando taburları, JÖH Bölükleri, PÖH Timleri ve Güvenlik Korucularından oluşan timlerle 21 Temmuz 2017'de başlayan Şehit P. Yzb. Nuri ŞENER Operasyonu, zor arazi ve hava şartlarında 4 gündür devam etmektedir.

23 Temmuz 2017 tarihinde, saat: 18.00 sıralarında, Yandere Mahallesi Gölgeli mezrası Çelemiş Deresi mevkiinde, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı unsurlarınca tespit edilen BTÖ mensuplarına karşı düzenlenen silahlı helikopter destekli operasyonda, ikisi kadın olmak üzere toplam 6 terörist, silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

BTÖ mensuplarıyla beraber 1 adet M-4 Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov (Kanas) Keskin Nişancı Tüfeği, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Gece Görüş Dürbünü, 1 adet Tablet Bilgisayar, 50 adet elektrikli fünye, 11 adet El Bombası, 200 adet Kalaşnikof mühimmatı, 100 adet Dragunov (Kanas) mühimmatı, 100 adet 5.56 Piyade Tüfeği mühimmatı, 15 adet hazırlanmış EYP, 1 adet Sırt Telslzl, 3 adet El Telsizi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. Gelişmeler tayrıca bildirilecektir" denildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:05
  1. şırnak pkk
  2. terörist
  3. pkk
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