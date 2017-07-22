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6 terörist öldürüldü

TSK, Siirt'te düzenlenen operasyonda 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:14
6 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Siirt'teki hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:14
  1. Siirt
  2. pkk
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