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6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:18
6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise bir Kalaşnikof piyade tüfeği ile 23 fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:18
  1. Irak
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  4. Silopi
  5. Tat
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  7. Bitlis
  8. Tatvan
  9. Ovacık
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