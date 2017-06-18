6 terörist böyle teslim oldu

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Silahlı İHA'ların kullanıldığı operasyonda bir teröristin ölü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında 6 bölücü terör örgütü mensubu silah ve mühimmatı ile teslim olmuştur. Çıkan sıcak temas ve çatışmalar neticesinde bir teröristin daha öldüğü değerlendirilmektedir. Teslim olan teröristlerin ifade ve yer göstermeleri sonucunda örgütün başta Herekol Dağı alanı olmak üzere bölge yapılanması çökertilmiş, faaliyetleri engellenmiş, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, telsiz ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir"