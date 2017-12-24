6 STK sanayi devrimi için el ele

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin sanayi, teknoloji ve endüstri alanında kalkınmasını hızlandırmak için oluşturulacak yol haritasında TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, TİM, TTGV gibi altı etkin STK ile birlikte çalışıyor.

Düzce Üniversitesi bünyesinde yaptırılan Teknopark’ın açılışında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin esas odaklanması gereken noktanın endüstriyel arama olması gerektiğini işaret ederek “Biz kendi teknolojisini üreten bir sanayi dönüşümünü hedefliyoruz’’ dedi. Bütün dünya endüstri 4-0 derken, Türkiye’de bazı çevrelerin endüstri 4-0’ı iyi anlamadıklarını söyleyen Özlü, ‘’Her şeye 4-0 diyorlar. Geçen bir iş adamı proje getirdi. Diyarbakır 4-0 diyor. Birisi eğitim 4-0 diyor. Bu 4-0 sanayi devrimidir. Buna bazı ülkeler toplum 5-0 diyor. Teknolojideki dönüşümün toplumsal dönüşümü tetiklemesi nedeniyle toplum 5-0 diyorlar. Biz sanayi 4-0 ile ilgili çalışmalarımızı gelecek yılın ilk yarısında paylaşacağız ve açıklayacağız’’ şeklinde konuştu.

Dönüşümün gerisinde kalamayız

TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED, TİM ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile birlikte ortak bir platform oluşturduklarını kaydeden Özlü, ‘Endüstri 4-0 dedikleri dönüşümün Türkiye’deki yol haritasını hazırlıyoruz ve buna biz Türkiye’nin kendi sanayi devrimi demek istiyoruz. Kopya etmek değil, kendimiz hazırlamak istiyoruz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel bir sözü var. Diyor ki; ‘bilim tetkikle olur, tercüme ile olmaz’. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye’nin kendi sanayi devrimini yapacağız. Biz buna Akıllı Toplum 5-0 demek istiyoruz. Sadece teknolojideki dönüşümü değil, teknolojideki dönüşümün toplumdaki dönüşüme yansımalarını dikkate almak istiyoruz. Biz yapmasak da, biz dursak da dünya dönüşüyor. Dünya ilerliyor, biz bunun gerisinde kalamayız’’ değerlendirmesinde bulundu.