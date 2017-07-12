6 sosyal medya teröristi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK paylaşımları yaptığı belirlenen Fesih B., Mazlum K., Mehmet E., Mehmet Y., Oktay Ö. ve Haydar E. yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 6 terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya teröristlerini ihbar edin!