'6 şarjörle 180 mermi sıktı'

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İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya saldıran kişinin içeride kaldığı süre boyunca 6 şarjör değiştirip 180 mermi sıktığı iddia edildi.

Vatan'da yer alan habere göre, ateş ederek içeri yönelen saldırgan, burada mekanın içinde bulunan yaklaşık 800 kişinin üzerine ateş açtı.

Saldırgan, Reina'da 5 buçuk dakika boyunca kalabalığı taradı. Bu sürede ölü ve yaralıların sayısına bakarak saldırganın içeride her biri 30 mermi alan 6 şarjör kullandığı iddia ediliyor.

Reina'nın karşısından yani Anadolu Yakası'ndan çekilen 42 saniyelik bir videoda da mekandaki ateş seslerinin hiç durmadığı ve sürekli olarak ateş edildiği görülüyor.