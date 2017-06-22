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6 Müslümanın idamını durdurun!

Mısır’da Sisi cuntası, 6 üniversite öğrencisi hakkında idam cezası verdi. İdam cezalarının her an infaz edilebileceği belirtiliyor. Uluslararası insan hakları kuruluşları idam cezalarının iptali için çağrı yapıyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 20:21
6 Müslümanın idamını durdurun!

Mısır’da Sisi cuntasının kontrolündeki Yargıtay, 6 üniversite öğrencisi hakkında istenen idam cezasını onadı.

İdam cezası onanan 6 öğrencinin ismi: Ahmet Velid, İbrahim el-Azab, Halid Askar, Mahmud Wahba, Abdurrahman Attaya, Basim Muhsin.

İşkenceyle ve Aileleriyle Tehdit Edildiler

Öğrenciler, Ocak 2014’te gözaltına alınmıştı. Aileleri ile tehdit edilen gençlerin, mahkemede işkenceyle itirafa zorlandığı belirtiliyor.

İnsan Hakları Kuruluşlarından Çağrı

İdam cezası onanan üniversiteli gençlerin her an idam edilebileceği ifade ediliyor. İnsan hakları kuruluşları, üniversite okuyan gençlerin idam cezasının iptali için Mısır’daki Sisi cuntasına çağrı yapıyor. 

Uluslararası Af Örgütü’nden Tepki

Uluslararası Af Örgütü, Mısır’ın daha önceki dönemde aldığı idam kararlarını kınamıştı. Af Örgütü’nden yapılan açıklamada idam kararlarının Mısır’ın ulusal ve uluslararası hukuku hiçe sayması anlamına geldiği belirtildi.

Mısır’da 3 Temmuz 2013’te Sisi komutasında gerçekleştirilen darbe sonrasında devam eden yargılama sürecinde çok sayıda masum insan hakkında müebbet ve idam kararı verildi. 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 20:21
  1. Af Örgütü
  2. Mısır
  3. sisi
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