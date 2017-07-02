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6 kıta Samsun’da buluşuyor

Samsun, 93 yıllık Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Oyunlarda Samsun’a 6 kıtadan katılımcı gelecek.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:49
6 kıta Samsun’da buluşuyor

Samsun’un ev sahipliği yapacağı 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda, 6 kıtadan katılımcı yer alacak. Delegeler ve antrenörler dahil toplam 5 bin 130 kişinin ağırlanacağı oyunlarda, 3 bini aşkın sporcu madalya için mücadele edecek.

En yüksek katılım Avrupa’dan

Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Okyanusya’dan sporcuları izleme imkanı sunan Samsun 2017’de, 96 farklı ülke boy gösteriyor. Okyanusya’nın sadece Avustralya’dan 30 katılımcı ile temsil edileceği oyunlarda, geri kalan 5 kıtanın her biri en az 5 ülkeyle Deaflympics’e katılacak. 36 ülkeden sporcuların madalya mücadelesi vereceği Avrupa, organizasyonda bünyesinde en çok ülke barındıran kıta konumunda bulunuyor.

Asya’dan 1295 katılımcı

Samsun 2017’de Avrupa’dan 1543’ü sporcu toplam 2 bin 771 katılımcı yer alacak. Avrupa’nın ardından en kalabalık kıta ise 30 ülke ve 751’i sporcu olan 1295 katılımcı ile Asya. Sırasıyla Güney Amerika 415, Afrika 410, Kuzey Amerika 177 ve Okyanusya ise 30 katılımcıya sahip bulunuyor.

Samsun’a 354’ü sporcu 580 kişilik bir ekiple gelecek olan Rusya, en kalabalık kafile olarak göze çarpıyor. Rusya’nın ardından en kalabalık ülke olan Türkiye ise oyunlarda 294’ü sporcu 416 kişilik bir kafileyle boy gösterecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:49
  1. Türkiye
  2. Afrika
  3. Amerika
  4. Samsun
  5. Avrupa
  6. Rusya
  7. Avustralya
  8. Güney Amerika
  9. Asya
  10. Kuzey Amerika
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