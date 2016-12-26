6 ilde enerji kesintisi

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Karaisalı ilçesi Tümenli Mahallesi'ne 09.00-15.30, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi ve 75.Yıl Cumhuriyet Caddesi ile bazı sokaklara 09.00-12.00, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile çeşitli sokaklara 12.30-15.30, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne 08.15-17.00, Elmagölü Mahallesi'ne 09.30-14.30 saatlerinde enerji verilemeyecek.



Mersin



Mersin'in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nin bazı sokaklarında, Tarsus ilçesi Özbek, Çağlayan, Fevzi Çakmak, Beydeğirmeni, Fahrettin Paşa, Kemalpaşa, Tozkoparan Zahit, Yarbay Şemsettin ve Yenice mahallelerinde, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi ile çeşitli sokaklarda, 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesilecek.



Hatay ve Osmaniye



Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı, Derebahçe, Muhlisali, İssume ve Fatih mahallelerinde 09.00-17.00 saatlerinde enerji kesintisine gidilecek.



Osmaniye'nin Merkez ilçesi Karaçay Mahallesi'ne 09.00-14.00, Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyüne 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Gaziantep ve Kilis



Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Sarısalkım ve Sarıbaşak mahallelerinde 09.00-14.00, Şehitkamil ilçesi Zeytinli, Özgürlük, Pirsultan ve Kayaönü mahallelerinde 09.00-18.00, Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 10.00-17.00 saatlerinde enerji kesintisi yaşanacak.



Kilis'te, Musabeyli ilçesi Yuvabaşı köyüne 09.00-16.30 saatlerinde enerji verilemeyecek.



Açıklamada, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabileceği ifade edildi.