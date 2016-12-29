6 ilde eğitime kar engeli

Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan, Taraklı ile Geyve ilçelerinde ise tüm okullar yarın tatil edildi.



Yoğun kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullarda 30 aralık Cuma eğitim ve öğretime ara verildi. Taraklı ve Geyve ilçelerinde ise tüm okullar tatil edildi.



Bu arada, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 94 köy yolundan 80'i ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Uşak



Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler göz önünde tutularak, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi.



Uşak'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edilmişti.



Bursa



Bursa Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime yarın ara verdi.



Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler



Çanakkale



Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.



Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürdü. Karayolu ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kür küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.



Nevşehir



Nevşehir'de gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim öğretime yarın ara verildi.



İl genelindeki kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.



Öte yandan, oluşabilecek rüzgar ve fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



Kocaeli



Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.



Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.



KOÜ'de tatil



Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, yarın da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.



Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.