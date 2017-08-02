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6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:22
6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Gaziantep genelinde son zamanlarda, ikamet ve işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili güvenlik kamerası kayıtları, tanık beyanları ve olay yeri inceleme sonucunda elde edilen delillerde göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda, Bir ihbarı değerlendiren Hırsızlık Büro ekiplerince, İncilikaya Mahallesinde bir adreste yapılan aramada, 106 gram uyuşturucu madde, 315 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler elde edildi. Ayrıca yapılan aramalarda.hırsızlık malı olduğu değerlendirilen büyük tenekeler içerisinde zeytinyağları, çok sayıda LCD Tv, oto teypleri, uydu cihazı, tabletlere ve diz üstü bilgisayarlara el konuldu.

Olayla ilgili V.A, M.K, Y.A, A.K, B.K ve E.N.A isimli 6 şüphelişahıs haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlarcatutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:22
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Gaziantep
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