6 farklı dilde yazılan ‘Gazete 15 Temmuz’ dünyaya dağıtıldı
Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz Darbe Girişiminin 1’inci yıl dönümünde, dünyadan ve Türkiye’den 18 gazetecinin o geceyi yazdığı 'Gazete 15 Temmuz’u dünyanın 6 farklı ülkesinde ve Türkiye’nin çeşitli illerinde dağıttı.14 Temmuz 2017 Cuma 17:45
Belediye bahçesinde tanıtımı yapılan Ümraniye Belediyesi önderliğinde 6 farklı dilde yazılan 16 sayfalık gazete, dünyada ve Türkiye’de büyük ilgi gördü.
15 TEMMUZ’U TÜM GERÇEKLERİYLE ANLATACAK
“Gazete 15 Temmuz” ile 15 Temmuz hain darbe gecesini unutturmamayı, gelecek nesilleri bilgilendirmeyi ve dünyaya Türk gücünü anlatmayı hedeflediğini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Türkiye’deki vatandaşlar 15 Temmuz’un ne demek olduğu çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu ülkede işgal operasyonunun başlangıcını olduğuna herkes kanaat getirebilir. Hadisenin ne kadar derin olduğunu da görmeye başladık. Fakat yurt dışında durum farklıdır. Özellikle batı ülkelerin yöneticileri ve hâkim güçleri Türkiye aleyhine hareket içerisinde oldukları için hadisenin yanlış anlaşılması ve anlatılması konusunda algı operasyonu yaptılar. 15 Temmuz anlatmak adına birçok etkinlik yaptık. Yurt dışındaki vatandaşlara yanlış anlatılıyordu bizde 6 dilde bülten hazırladık. O geceyi yaşamış yurt içinden ve yurt dışından yazarlarında makaleleri var. Bu gazete, yurt dışında yaşayan halkın 15 Temmuz’u doğru algılamalarını temin etmek amacıyla yazıldı. Gazeteleri dağıtacak olan görevliler de üzerlerinde gazetenin logosunun yazılı olduğu tişörtleri giydi. O geceyi,15 Temmuz’u yaşayan ve hadiseyi doğru kavramış, doğru anlatan ünlü yazarların anlattıklarıyla pekiştirdik" dedi.
DAĞITILACAK ÜLKE VE MEYDANLARI
ABD ( Pensilvanya Rittenhouse Meydanı )
İngiltere ( Londra Trafalgar Meydanı )
Almanya ( Berlin Potsdam Meydanı )
Fransa ( Paris Concorde Meydanı )
Hollanda (Amsterdam Dam Meydanı )
Belçika (Brüksel GrandePalace)
İstanbul (Üsküdar - Ümraniye - Kadıköy Meydanı)
Ankara (Kızılay Meydanı)
İzmir (Konak Meydanı)
Edirne (Selimiye Cami Önü)
YAZARLAR
Abdurrahman Dilipak - Yeni Akit Gazetesi Yazarı
Dr. AhmadRashid Malik - İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Çin-Pakistan Çalışmaları Bölümü Müdürü
Dr. BasheerNafi - Al Jazeera Araştırma Merkezi’nde Kıdemli Araştırma Görevlisi
Fadime Özkan - Star Gazetesi Yazarı
Galip Dalay - Al Sharq Forum’da Araştırma Direktörü
Hande Fırat - Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi
Hilal Kaplan - Star Gazetesi Yazarı
IsraelShamir - Politik Düşünür
İsmail Kapan - Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
JamelElshayyal - Al Jazeera Muhabiri
Melih Altınok - Sabah Gazetesi Yazarı
Murat Çiçek - 24 Tv Genel Yayın Yönetmeni
Murat Kelkitlioğlu - Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Nuh Albayrak - Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Oral Çalışlar - Posta Gazetesi Yazarı
Sibel Eraslan - Star Gazetesi Yazarı
SurajSharma - Gazeteci East Eye