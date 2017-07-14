6 farklı dilde yazılan ‘Gazete 15 Temmuz’ dünyaya dağıtıldı

Belediye bahçesinde tanıtımı yapılan Ümraniye Belediyesi önderliğinde 6 farklı dilde yazılan 16 sayfalık gazete, dünyada ve Türkiye’de büyük ilgi gördü.

15 TEMMUZ’U TÜM GERÇEKLERİYLE ANLATACAK

“Gazete 15 Temmuz” ile 15 Temmuz hain darbe gecesini unutturmamayı, gelecek nesilleri bilgilendirmeyi ve dünyaya Türk gücünü anlatmayı hedeflediğini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Türkiye’deki vatandaşlar 15 Temmuz’un ne demek olduğu çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu ülkede işgal operasyonunun başlangıcını olduğuna herkes kanaat getirebilir. Hadisenin ne kadar derin olduğunu da görmeye başladık. Fakat yurt dışında durum farklıdır. Özellikle batı ülkelerin yöneticileri ve hâkim güçleri Türkiye aleyhine hareket içerisinde oldukları için hadisenin yanlış anlaşılması ve anlatılması konusunda algı operasyonu yaptılar. 15 Temmuz anlatmak adına birçok etkinlik yaptık. Yurt dışındaki vatandaşlara yanlış anlatılıyordu bizde 6 dilde bülten hazırladık. O geceyi yaşamış yurt içinden ve yurt dışından yazarlarında makaleleri var. Bu gazete, yurt dışında yaşayan halkın 15 Temmuz’u doğru algılamalarını temin etmek amacıyla yazıldı. Gazeteleri dağıtacak olan görevliler de üzerlerinde gazetenin logosunun yazılı olduğu tişörtleri giydi. O geceyi,15 Temmuz’u yaşayan ve hadiseyi doğru kavramış, doğru anlatan ünlü yazarların anlattıklarıyla pekiştirdik" dedi.

DAĞITILACAK ÜLKE VE MEYDANLARI

ABD ( Pensilvanya Rittenhouse Meydanı )

İngiltere ( Londra Trafalgar Meydanı )

Almanya ( Berlin Potsdam Meydanı )

Fransa ( Paris Concorde Meydanı )

Hollanda (Amsterdam Dam Meydanı )

Belçika (Brüksel GrandePalace)

İstanbul (Üsküdar - Ümraniye - Kadıköy Meydanı)

Ankara (Kızılay Meydanı)

İzmir (Konak Meydanı)

Edirne (Selimiye Cami Önü)

YAZARLAR

Abdurrahman Dilipak - Yeni Akit Gazetesi Yazarı

Dr. AhmadRashid Malik - İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Çin-Pakistan Çalışmaları Bölümü Müdürü

Dr. BasheerNafi - Al Jazeera Araştırma Merkezi’nde Kıdemli Araştırma Görevlisi

Fadime Özkan - Star Gazetesi Yazarı

Galip Dalay - Al Sharq Forum’da Araştırma Direktörü

Hande Fırat - Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi

Hilal Kaplan - Star Gazetesi Yazarı

IsraelShamir - Politik Düşünür

İsmail Kapan - Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

JamelElshayyal - Al Jazeera Muhabiri

Melih Altınok - Sabah Gazetesi Yazarı

Murat Çiçek - 24 Tv Genel Yayın Yönetmeni

Murat Kelkitlioğlu - Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Nuh Albayrak - Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Oral Çalışlar - Posta Gazetesi Yazarı

Sibel Eraslan - Star Gazetesi Yazarı

SurajSharma - Gazeteci East Eye



