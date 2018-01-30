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6 dalda ödül verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "11. İstanbul Tüketici Ödülleri" yarışması kapsamında 6 dalda ödül verilecek.

30 Ocak 2018 Salı 18:11
6 dalda ödül verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicilerin yasal haklarını kullanmaya özendirilmesi amacıyla 11. kez düzenlediği ‘Bilinçli Tüketici Ödülleri’ kapsamında, bilinçli tüketici olan vatandaşlar, firmalar ve medya mensupları ödüllendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkan Mevlüt Uysal’ın üzerinde önemle durduğu bilinçli tüketici kavramının İstanbul’da yaygınlaşması amacıyla, bu sene “İstanbul Tüketici Ödülleri”nin daha geniş kesimlere hitap etmesini amaçlıyor.

Yıl içerisindeki faaliyetlerin geneli dikkate alınarak belirlenecek ödüller; Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü ve Tüketici Özel Ödülü olmak üzere toplam 6 dalda verilecek.

15 Mart 2018 tarihinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenecek olan 11. İstanbul Tüketici Ödülleri programına bilinçli tüketici olarak katılmak isteyen İstanbullular, firmalar ve medya mensuplarının http://istanbultuketiciodulleri.com/ adresinden başvuru yapması yeterli.

“İstanbul Tüketici Ödülleri” ile tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesinin yanı sıra, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi de amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:11
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Bilinçli Tüketici Ödülleri
  3. Mevlüt Uysal
  4. ödül
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