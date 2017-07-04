6 ceset daha İran'a ulaştı

Biri Şii Afganlardan oluşan Fatimiyun Tugayından, 5’i Pakistanlı Zeynebiyun Tugayından oluşan bu militanlar Kum kentinde Şiilerce kutsal sayılan Masume Türbesinde tavaf ettirildikten sonra gömüldü.



İran’ın resmi haber ajansları “Şehit unvanını verdikleri” bu mezhep savaşçılarının kimliğinin Afgan Sultani Ahmedi ve Pakistanlı Akid Hüseyin, Cavid Hüseyin, Safer Ali, Afitab Hüseyin, ve Zülfikar Ali olduğunu bildirdi.



İran kısa kısa'nın haberine göre; Suriye’de telef olan İran unsurlarının cesedine İran’ın dini liderinin temsilcisi ve Kum Cuma İmamı Ayetullah Saidi namaz kıldı ve Şiilerin kutsal türbesinde tavaf ettirilen cesetler “Masume Cenneti Mezarlığının 31. nolu Türbe Savunucular bölümünde” gömüldü

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