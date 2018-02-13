6 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi, suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KOM ekipleri, Kars’ta, 2 kişiye ait depoda yüklü miktarda sigara olduğu bilgisini alması üzerine harekete geçti. KOM ekipleri, önceden adresi alınan depo da yaptığı aramada 6 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili şüpheli iki hakkında ise 5607 sayılı ‘Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu’ Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İnsan sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla mücadelemizin kararlılıkla devam edeceği, vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü bilgi paylaşımının titizlikle değerlendirildiği bilinmelidir” denildi.