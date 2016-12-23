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6. aylık bebekler ne yapar?

6 aylık bebekler nasıl davranışlar gösterebilir? Detayları haberimizde!

6. aylık bebekler ne yapar?
Eklenme: 23 Aralık 2016, 14:47
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6 aylık bebeğin kilosu ne kadar olmalı?

6 aylık bebeğin kilosu 5500-9600 gram arasında olmalıdır.

6 aylık bebeğin boyu ne kadar olmalı?

6 aylık bebeğin boyu 60-73cm arasında olmalıdır.

6. aylık bebekler ne yapar?

- Destek almadan oturabilir

- Mamasını sandalyesinde oturarak yiyebilir

- Geceleri daha uzun uyur

- Aynadaki görüntüsüne bakmayı çok sever. 

- Oyuncakları birbirine vurarak sesler çıkarır

- Yabancı kişilere karşı tepki gösterebilir

- Kendi adını bilir ve ismi söylendiğinde tepki verir

- Sinirlendiğinde veya ağladığında müzik sesi ile sakinleşerek susar.

- Baba, anne, dede, mama gibi anlamlı sözcükleri söyleyebilir

- Karın üzerinde emeklemeye çalışır

- Vücudunu rahatlıkla hareket ettirebilir. Bu sebeple yanlız başlarına bırakılmamalıdır

- İlk dişinin çıkmasıyla sebebiyle sinirli olabilir

- Özellikle hareket eden nesnelere karşı büyük ilgi duyar

- Yeni tatları dener.

- Kendi etrafında dönmeye bayılır

- Ses çıkaran nesneleri sallamaktan çok hoşlanır

 

- Yüzünüzle oynamaktan ve saçınızı çekmekten büyük keyif alır

6 aylık bebekle nasıl oyun oynanmalıdır?

- Bebeğinizle şarkılar söyleyin ve birlikte el çırpın.

- Bebeğinizin çıkardığı sesleri ve yüz ifadelerini onunla birlikte tekrar edin.

- Bebeğinizin sizi görebileceği bir yere geçip kollarınızı açın. Bebek size ulaşmaya çalışırken onu kucaklayın.

- Bebeğinizin çevresine yumuşak yastıklar koyarak desteksiz oturmaya teşvik edin.

- Bebeğinizi karın üzeri yatırarak kendisini kaldırmaya teşvik edin.

6 aylık bebek nasıl beslenmelidir?

- Yoğurt,

- Sebze püresi (kabak, havuç, patates, balkabağı, fasülye, bezelye), 

- Muhallebi, 

- Meyve püreleri (elma, armut, erik, şeftali, muz, kayısı)

Nelere dikkat edilmeli?

- Eviniz merdivenli ise ağızlarını minik engel kapılarla kapatın.

- Prizlere emniyet takın

- Evde bulunan kabloları saklayın veya ortadan kaldırın

- İlaçları ve kimyasal maddeleri bebeğin ulaşamayacığı bir yerde saklayın

- Bebeğin yutabileceği ufak cisimleri ortadan kaldırın

- Sıcak radyatörlere ulaşamaması için engeller koyun

 

 
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