6 aylık bebeğin kilosu ne kadar olmalı?
6 aylık bebeğin kilosu 5500-9600 gram arasında olmalıdır.
6 aylık bebeğin boyu ne kadar olmalı?
6 aylık bebeğin boyu 60-73cm arasında olmalıdır.
6. aylık bebekler ne yapar?
- Destek almadan oturabilir
- Mamasını sandalyesinde oturarak yiyebilir
- Geceleri daha uzun uyur
- Aynadaki görüntüsüne bakmayı çok sever.
- Oyuncakları birbirine vurarak sesler çıkarır
- Yabancı kişilere karşı tepki gösterebilir
- Kendi adını bilir ve ismi söylendiğinde tepki verir
- Sinirlendiğinde veya ağladığında müzik sesi ile sakinleşerek susar.
- Baba, anne, dede, mama gibi anlamlı sözcükleri söyleyebilir
- Karın üzerinde emeklemeye çalışır
- Vücudunu rahatlıkla hareket ettirebilir. Bu sebeple yanlız başlarına bırakılmamalıdır
- İlk dişinin çıkmasıyla sebebiyle sinirli olabilir
- Özellikle hareket eden nesnelere karşı büyük ilgi duyar
- Yeni tatları dener.
- Kendi etrafında dönmeye bayılır
- Ses çıkaran nesneleri sallamaktan çok hoşlanır
- Yüzünüzle oynamaktan ve saçınızı çekmekten büyük keyif alır
6 aylık bebekle nasıl oyun oynanmalıdır?
- Bebeğinizle şarkılar söyleyin ve birlikte el çırpın.
- Bebeğinizin çıkardığı sesleri ve yüz ifadelerini onunla birlikte tekrar edin.
- Bebeğinizin sizi görebileceği bir yere geçip kollarınızı açın. Bebek size ulaşmaya çalışırken onu kucaklayın.
- Bebeğinizin çevresine yumuşak yastıklar koyarak desteksiz oturmaya teşvik edin.
- Bebeğinizi karın üzeri yatırarak kendisini kaldırmaya teşvik edin.
6 aylık bebek nasıl beslenmelidir?
- Yoğurt,
- Sebze püresi (kabak, havuç, patates, balkabağı, fasülye, bezelye),
- Muhallebi,
- Meyve püreleri (elma, armut, erik, şeftali, muz, kayısı)
Nelere dikkat edilmeli?
- Eviniz merdivenli ise ağızlarını minik engel kapılarla kapatın.
- Prizlere emniyet takın
- Evde bulunan kabloları saklayın veya ortadan kaldırın
- İlaçları ve kimyasal maddeleri bebeğin ulaşamayacığı bir yerde saklayın
- Bebeğin yutabileceği ufak cisimleri ortadan kaldırın
- Sıcak radyatörlere ulaşamaması için engeller koyun