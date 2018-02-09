6 aylık bebeğe hayat verdi

İstinye Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, epilepsiden hayatını kaybeden ve organları ailesi tarafından bağışlanan 2 yaşındaki Aras Mete Can'ın karaciğeri, 6 aylık Ömer Sarıkoç'a hayat verdi.

Alınan bilgiye göre, epilepsi hastalığı nedeniyle beyninde ödem oluşması sonucu 24 Ocak'ta hayatını kaybeden 2 yaşındaki Aras Mete Can'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Aras Mete Can'ın karaciğeri, doğuştan sarılığa neden olan ve safra yolları atrezisi olarak bilinen hastalığı taşıyan 6 aylık Ömer Sarıkoç'a nakledildi.

İstinye Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleşen operasyon 5,5 saat sürdü. Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan minik Ömer, kısa sürede taburcu edilecek.

Oğullarının organlarını bağışlayan Seda ve Temel Can çifti de minik Ömer'i hastanede ziyaret etti. Ailelerin hastanedeki tanışması sırasında duygulu anlar yaşandı.

Ömer Sarıkoç'un annesi Zinnet Sarıkoç, tek evlatlarına can veren aile ile tanıştığı için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Evladım büyüdüğünde ona anne desin isterim. Geç evlilik yaptım. Ömer tek çocuğum. Hastalıklı doğdu. Safra kesesi kanalı çalışmıyordu. Karaciğer nakli gerekiyordu. İstinye Üniversite Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde doktorlarla konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Her konuda yardımcı oldular ve ilgilendiler. Burada aile gibiyiz. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz. Yıllar önce bu gelişmeler yoktu. Ülkemiz çok büyük. Verici olan aileye çok teşekkür ederim. Ömer onu ailesi gibi görecek. Bugün Ömer annesi gibi onun elini tuttu ve bir kan bağı, sıcaklık hissetti. Az önce kucağındaydı, bana gelmiyordu. Mutluluğumu ifade edemiyorum. Hayatta hep mucizeler vardır, gerçekten ben inanıyorum. Mucizeler hep var, hiç kimse ümidini kesmesin. Hep çocuklarının iyi olacağına inansın."

Organ bağışının da çok önemli olduğuna dikkati çeken Sarıkoç, "Ömer sanki yeniden doğdu. 6 aylık. Ömer gülümsemiyordu, hiç uyumuyordu. Şimdi uyumaya başladı. Huzurlu uyuyor. Gülümsüyor. Her şey iyi olacak inşallah. Herkes organını bağışlasın. Bir gün toprak olup gitmektense, yeni canlar kurtulsun. Verici olan Aras Mete Can'ın ailesiyle de büyük bir aile olduk. Her zaman kapım onlara açık." dedi.

Aras Mete Can'ın annesi Seda Can, minik Ömer'i kucağına alarak bir süre sevdi. Duygulu anlar yaşayan Seda Can, operasyonun başarılı geçmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayhan Dinçkan da şunları kaydetti:

"Ömer doğduğunda sarılıkla ortaya çıkan doğuştan safra yollarının gelişmemesi hastalığı var. Bu hastalığını çözüme kavuşturmak için, birtakım cerrahi tedavi yöntemleri var. Onlar da Ömer, 2 aylıkken yapılmış ama başarılı olamamış. Ömer'in karaciğeri siroza döndüğü için tek çare nakil yapmaktı. Ömer 6 aylık. Şu an 4,5 kilo. Operasyonun özelliği bu kadar düşük ağırlıklı çocuklara nakil zaten, çok çok nadir yapılmaktadır. İkincisi de, bu naklin yine bu yaş grubundaki beyin ölümü gerçekleşmiş birinden alınan karaciğerin nakledilmesidir. Tabi işin en yüce kısmı burası. Milleti organ bağışına cesaretlendirme anlamında, yapılan ulvi işin ne kadar güzel olduğunu Ömer zaten tek başına gösteriyor."